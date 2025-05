Siguen operativos en bares y cantinas por licencias de alcoholes

La Secretaría de Finanzas del Estado mantiene operativos en bares y cantinas para verificar licencias de alcoholes 2025, informó Andrés Sáenz Armendáriz.

El jefe de padrones de Fiscalización en la Región Centro indicó que este fin de semana se aseguraron dos negocios tipo Six por falta de documentación vigente.

“Fueron asegurados dos establecimientos por no contar con la documentación en el lugar”, detalló durante entrevista tras concluir las revisiones ordinarias.

Las inspecciones forman parte del programa estatal de fiscalización para asegurar el cumplimiento de normas en centros de venta y consumo de bebidas alcohólicas.

En cuanto a bares y cantinas, Sáenz Armendáriz destacó que no se presentaron incidencias mayores, aunque los recorridos continuarán durante mayo.

“Todo muy tranquilo en ese sentido”, señaló el funcionario estatal, al confirmar que se mantendrá la vigilancia en giros con venta y consumo en sitio.

El jefe de Fiscalización explicó que algunos dueños de bares y restaurantes han reportado aforos llenos, pero con consumo muy bajo por parte de los clientes.

Los gastos fijos, como luz, renta y nómina, continúan en aumento, mientras que las ventas por bebidas y alimentos permanecen estancadas.

“La luz no baja, la renta no baja, y llega un punto en que ya no pueden sostener el negocio”, expuso Sáenz Armendáriz.