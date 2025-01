Pareciera que fue ayer. ¿Cómo olvidar los días oscuros salpicados de sangre? ¿Cómo hacer como si no hubiera pasado nada? Un domingo de una década atrás fui al anfiteatro localizado entonces en el Hospital Universitario. Los cadáveres en el piso me marcaron para siempre. Las muertes de los hijos de queridas amigas por la violencia suscitada siguen pesando. Hay una impronta en la ciudad y sus habitantes, no podemos negar lo vivido. Por eso es importante la memoria. En la medida en que reconozcamos lo vivido y lo que hicimos para superarlo podremos valorar y cuidar los resultados.

Cuando me invitaron a presentar el libro Siembra de líderes de Arturo González González, una oleada de recuerdos y emociones me invadió. Tal vez eso haya sido el motivo para leer de cabo a rabo el libro y hacer el texto de presentación que ahora te comparto:

10 años de la Asociación Cívica de la Laguna ameritaban hacer una compilación de hechos, reflexiones y memorias. Nadie mejor que Arturo González González para hacerlo con gran inteligencia. El libro teje los acontecimientos mundiales, nacionales y locales que dieron origen a la asociación. Nos permite entender las circunstancias económicas, políticas, sociales, laborales, educativas y cómo se concatenaron para derivar en lo que nos hemos acostumbrado a nombrar como “crisis de inseguridad”. El autor lo cita claramente en el siguiente párrafo:

“A la distancia, me queda claro que la crisis que afectó a La Laguna entre 2010 y 2015 fue el resultado de una tóxica combinación de factores estructurales y coyunturales, regionales y globales”.

De ello derivó un momento determinante para un nicho de la población: los jóvenes. La falta de oportunidades laborales, la violencia, las restricciones para salir, el miedo, dieron por resultado la emigración y, sin embargo, también fueron los jóvenes quienes pusieron su energía para recuperar las calles y los espacios públicos. El libro dice al respecto:

“Paralelamente desde la iniciativa privada surgió el proyecto Héroes Laguna, liderado por Luis Rey Delgado, en ese entonces subdirector de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo Lala… la idea era visibilizar a aquellos ciudadanos que, en medio de la tempestad social, realizaban acciones positivas”.

Luego Ruedas del Desierto pedaleó por las calles; Morelando, de Vuelta al Centro se empeñó en arrebatarle a los violentadores el título de propiedad que se habían autoadjudicado y devolverle metafóricamente a los ciudadanos lo que por derecho les correspondía. En la conversación que tiene Arturo con Aldo Valdés se refleja la intención:

“La clave fue tener una causa común, fácilmente comprensible: la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y reconstruir la confianza de una sociedad rota”.

También Laguna Yo te Quiero logró la movilización de cientos de personas que encontraron que unidas podían reconfigurar lo que era amenazante.

Las voces que clamaban ayuda fueron escuchadas. Un pequeño grupo de empresarios se hizo presente con contundencia y al sumarse las organizaciones de la sociedad civil y los distintos colectivos, el gran resultado fue la reconstrucción de la confianza.

2013 se impregnó de intenciones y 2014 se llenó de realidades. Miguel Wong Sánchez-Ibarra, Javier Amarante Zertuche, Gerardo Martín Soberón, Roberto Villarreal Maíz, Iván Gutiérrez y Luis Rey Delgado partieron en búsqueda de la información necesaria para, como lo dice el libro, rescatar a la ciudad del caos.

A su regreso se formalizó la creación de la Asociación Cívica de la Laguna, cuyo objetivo se definió así: hilvanar una red de ciudadanos comprometidos con la reconstrucción del tejido social y la recuperación de la seguridad y la paz en la región. El cómo hacerlo también se definió a través del programa Soy Líder, que buscó potencializar la capacidad de liderazgo de cada lagunero que se involucrara en esta formación, para así ser los agentes de cambio que tanto se requerían.

De todo ello da cuenta el libro, pero insisto, va mucho más allá, porque contextualiza los aconteceres históricos del mundo y el país. A 10 años de su creación, la Asociación Cívica de la Laguna está más viva que nunca, porque se adapta a los tiempos, porque toma en cuenta las inquietudes de las nuevas generaciones, a lo que se conoce como nuevas realidades.