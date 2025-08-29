SICT y CMIC instalan Comisión Mixta en Coahuila para impulsar la obra pública

En un esfuerzo conjunto por elevar la calidad, transparencia e innovación en la obra pública del estado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) instalaron oficialmente la Comisión Mixta SICT-CMIC Coahuila.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la CMIC Coahuila Sureste y fue encabezada por el director general del Centro SICT Coahuila, Tanech Sánchez Ángeles, junto al presidente nacional de la CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled, quien firmó como testigo de honor.

El evento reunió a representantes clave del sector público y privado, marcando un hito en la colaboración institucional para el desarrollo de infraestructura en la entidad.

Durante el acto, los funcionarios destacaron que esta comisión tiene como propósito dar seguimiento a proyectos estratégicos de infraestructura en el estado, impulsar la capacitación de personal técnico y de trabajadores de la construcción, promover la transparencia en los procesos de contratación de obra pública , fomentar la innovación y sustentabilidad mediante la adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas, y fortalecer la vinculación entre la SICT y las empresas afiliadas a la CMIC para alcanzar metas comunes.

En representación del empresariado local, asistieron los presidentes de las tres delegaciones de CMIC en Coahuila: Alejandro Jiménez Algara, presidente de CMIC La Laguna; Jorge Verduzco Rosán González, presidente de CMIC Coahuila Sureste (Saltillo); y Humberto Prado Montemayor, presidente de CMIC Coahuila Centro Norte (Monclova). Su presencia reafirmó el compromiso del sector privado con el desarrollo de obras públicas de calidad, eficientes y con alto impacto social.

Con esta alianza, el Centro SICT Coahuila y la CMIC consolidan una estrategia de colaboración que busca garantizar obras de infraestructura más sólidas, modernas y transparentes, en beneficio directo de las y los coahuilenses.