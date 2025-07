¿Si no tengo contrato, puedo generar antigüedad? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Conseguir un empleo es el objetivo de miles de personas en el mundo, sea por necesidad económica, desarrollo profesional u otros motivos.

Lamentablemente, conseguir trabajo no resulta tan sencillo como suena o se lee, ya que en algunas ocasiones resulta bastante complicado para muchos el obtener un empleo, por lo que optan por aceptar trabajos donde incluso ni siquiera cuentan con un contrato.

Ante dichos casos, surge la duda si es posible generar antigüedad laboral sin un contrato en el lugar o para quién prestamos nuestros servicios.

Para resolver la anterior duda, la Ley Federal del Trabajo tiene la respuesta.

La LFT, encargada de proteger los derechos laborales de los trabajadores en México, señala que desde el primer minuto en que alguien comience a prestar sus servicios de trabajo, se genera antigüedad laboral, exista contrato o no.

De acuerdo a la Ley federal del Trabajo y su artículo 20, la relación de trabajo se establece una vez que alguien empiece a acatar las órdenes laborales de un patrón a través del pago de un salario.

“Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato de trabajo es aquel por el cual se obliga una persona a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.”

Con base a lo anterior, podemos decir que el trabajo nace cuando alguien otorga sus servicios laborales a un patrón, exista un contrato o no. Sin embargo, la falta de un documento —sea escrito o hablado—, no es motivo para no existan derechos.

¿Qué hago si no quieren reconocer mi antigüedad?

Lamentablemente, muchas empresas se niegan a reconocer la antigüedad de sus trabajadores ante la falta de un contrato, lo que puede acarrear problemas para el empleado.

Si necesitas comprobar la antigüedad de un trabajo donde no cuentes con un contrato, puedes recurrir a lo siguiente: