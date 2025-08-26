Sheinbaum responde 'le toca a la prensa' analizar caso de de Ismael 'El Mayo' Zambada

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que se debería presentar una denuncia, tras las declaraciones del capo Ismael "El Mayo" Zambada sobre que al menos durante 50 años dirigió el Cártel de Sinaloa y en este periodo sobornó a militares, policías y políticos.

Los sobornos le permitieron al grupo operar, llegó a reconocer Zambada.

Un periodista señaló que el reconocimiento de "El Mayo" Zambada se refiere desde al menos el año pasado hacia atrás. A lo que la presidenta respondió "Tendría que haber una denuncia, ¿no?"

"Puede decir este tema, pero a quién le daba dinero, de acuerdo con lo que planteó, tendría que haber una denuncia en particular"

El mismo periodista expresó que el abogado del capo dijo que "Lo que sepa 'El Mayo' se lo va llevar 'El Mayo'", sumado a la falta de cooperación de Estados Unidos, a lo que le preguntó a Sheinbaum sobre si esto podría impedir conocer el alcance de la colusión entre autoridades y el crimen organizado

Sheinbaum reconoció conocer "solo lo que ustedes saben" (la prensa), lo que mencionó el abogado y después lo que declararon las autoridades de Estados Unidos.

A su vez, la presidenta refirió que "le toca a la prensa" analizar cómo llega a Estados Unidos, cuál es la declaración del gobierno de Joe Biden tras su llegada, su declaración de culpabilidad, las de su abogado y de las autoridades.

Cambio de tema y señaló que su gobierno tiene una estrategia con dos grandes temas, como lo llamó, "la atención a las causas, que provocan la delincuencia y la otra cero impunidad".