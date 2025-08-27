Nacional Claudia Sheinbaum Ismael 'El Mayo' Zambada Gerardo Fernández Noroña Seguridad Salud

Claudia Sheinbaum

Sheinbaum recrimina atención mediática por casa de Noroña 'mientras callan sobre García Luna'

La presidenta evita opinar sobre la casa de 12 millones del senador morenista y centra su atención en comparaciones con capos del narcotráfico

(FOTO: ARCHIVO)

(FOTO: ARCHIVO)

EL SIGLO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la adquisición de una casa de 12 millones de pesos por parte del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, y centró su crítica en la cobertura mediática de otros temas más graves.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó por qué se le da mayor relevancia a la propiedad del legislador en Tepoztlán que al hecho de que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, haya sido colocado al mismo nivel que capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

“¿Qué les parece más importante? La casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que el de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos”, dijo la mandataria esta mañana desde Palacio Nacional.

Ante preguntas sobre una posible contradicción con los principios de austeridad del movimiento, Sheinbaum insistió en que la atención mediática ha sido selectiva.“Hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar del otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”, afirmó.


               
               


               

               
               

               
               
               
