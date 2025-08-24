Nacional CLAUDIA SHEINBAUM Julio César Chávez Jr. AYOTZINAPA Tráfico de armas

CLAUDIA SHEINBAUM

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio del exgobernador Ángel Aguirre | VIDEO

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio del exgobernador Ángel Aguirre | VIDEO

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio del exgobernador Ángel Aguirre | VIDEO

EL UNIVERSAL

Durante su gira de este fin de semana por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó en Ometepec el supuesto regalo que le envió el exgobernador por el PRD, Ángel Aguirre Rivero.

En su trayecto del sábado a Tlacoachistlahuaca, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado descendieron de su vehículo para atender diversas demandas de las personas acapulqueñas.

En Ometepec, municipio natal de Aguirre Rivero, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle un presente, supuestamente a nombre del exgobernador, pero lo rechazó.

"Un detallazo del licenciado Ángel Aguirre", le dice la mujer a la Presidenta.



"Uy, no mi amor, gracias. Mándele saludos, pero dígale que no recibo regalos de ellos", contestó la Mandataria federal.




Sheinbaum Pardo siguió su camino para encabezar el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Claudia Sheinbaum Ángel Aguirre

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Sheinbaum rechaza supuesto obsequio del exgobernador Ángel Aguirre | VIDEO


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408904

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx