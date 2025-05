Sheinbaum rechaza propuesta de Trump de desplegar al ejército de EUA en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este sábado que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le propuso recientemente permitir la entrada del Ejército estadounidense en territorio mexicano para enfrentar a los cárteles del narcotráfico. La mandataria rechazó tajantemente la sugerencia, argumentando que “el territorio mexicano es inviolable”.

Durante un acto en Texcoco, en el Estado de México, Sheinbaum relató que en una de las llamadas que ha sostenido con Trump, este le preguntó: “¿En qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico?” y él mismo se respondió: “Les propongo que entre el Ejército de Estados Unidos a ayudarles”.

La presidenta afirmó con contundencia: “¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. No hace falta. Podemos colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del Ejército de Estados Unidos en nuestro país”.

Esta declaración coincide con una publicación del Wall Street Journal, que el viernes informó que Trump ha estado presionando a Sheinbaum para permitir una mayor participación militar estadounidense en México. Según el diario, que citó a fuentes cercanas a las conversaciones, la propuesta se hizo durante una llamada telefónica el pasado 16 de abril. Las fuentes indicaron que la presidenta mexicana reiteró su disposición a cooperar en inteligencia, pero sin aceptar tropas extranjeras en suelo mexicano.

Sheinbaum agregó que Trump ordenó el viernes implementar medidas para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. “Se puede colaborar, se puede cooperar: colaboración sí, cooperación sí, subordinación no. Siempre vamos a defender la soberanía de México”, subrayó.

“La gente de México quiere un país libre, independiente y soberano. Y eso es lo que defiende esta presidenta de la República”, concluyó.

Desde la llegada de Trump al poder el 20 de enero, Washington ha incrementado su presión sobre México en materia de seguridad. En respuesta, el gobierno mexicano ha desplegado 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para contener la migración irregular y el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo.

Además, Trump incluyó en la lista de organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa, del Golfo, del Noroeste, la Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.