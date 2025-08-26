Sheinbaum pide denunciar a quienes recibieron sobornos de 'El Mayo'

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum reaccionó a la confesión de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, donde el líder del Cártel de Sinaloa admitió que por 45 años sobornó a políticos y mandos militares para operar sin obstáculos.

La mandataria advirtió que dichos señalamientos deben ir acompañados de denuncias formales. “Pues tiene que haber una denuncia, ¿no? Porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? Tendría que haber una denuncia en particular”, expresó al ser cuestionada por la prensa.

Sheinbaum también retomó las declaraciones de Terry Cole, director de la DEA, quien colocó al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna en el mismo nivel que Joaquín “El Chapo” Guzmán y el propio “Mayo” Zambada. “Lo que más me llamó la atención fue eso: el Director de la DEA dijo que derribaron a tres grandes capos de la droga: García Luna, el Chapo y el Mayo. ¿No les parece interesante?”, subrayó.

La presidenta recordó además que la fiscalía estadounidense confirmó que hay colaboración con el Gobierno de México para combatir a los grupos del crimen organizado.