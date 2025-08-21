Sheinbaum justifica designación del analista Genaro Lozano como embajador de México en Italia

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombramiento del analista Genaro Lozano Valencia; quien pese a no ser diplomático de carrera, como reclamó la oposición; será embajador de México ante Italia, así como concurrente ante Albania, Malta y San Marino.

Sheinbaum manifestó "Es un experto en relaciones internacionales, él aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT y ha sido un activista en ese sentido, él nos apoyó mucho, de muchas maneras".

Admitió que Lozano trabajó en Televisa, "Él se salió hace un rato, también hace un rato", pero de todas formas consideró que era "una buena opción".

Ayer, la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Genaro Lozano como embajador, pese a las protestas del PRI y del PAN.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Lozano es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) tiene una maestría y es candidato a doctor en Ciencia Política en The New School for Social Research, en Nueva York, Estados Unidos.

Ha sido académico, analista y columnista especializado en política internacional, movimientos sociales, relaciones internacionales y política comparada, según Aristegui Noticias.

Pero su persona es más conocida por participar en el programa Tercer Grado de N+, con una postura a favor de las políticas de los gobiernos morenistas de López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Durante la Primera Comisión de la Permanente de Asuntos Políticos e Internacionales, el senador Enrique Inzunza Cázares leyó su perfil señalando que en la academia ha sido profesor de los Departamentos de Estudios Internacionales, Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, el Tec de Monterrey y el ITAM.

Tiene experiencia en medios de comunicación como analista semanal del diario Reforma y El Universal. Aparte de haber participado en otros medios nacionales e internacionales.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que también cuenta con un perfil de Lozano, destaca que fue editor de la revista Foreign Affairs Latinoamérica y profesor en el ITAM de 2004 a 2013. Aparte de impartir conferencias académicas en las universidades de Harvard, Chicago, Columbia, The New School, la UNAM y otras.

Es coautor de libros académicos y de divulgación como:

- “Same-Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance

- Same-Sex Marriage in the Americas: Policy Innovation for Same-Sex Relations

-La Política Exterior de México: Metas y Obstáculos

- Twitter y el cambio político en México

- ¿Qué es Estados Unidos?

- El matrimonio y la violencia de género

Genaro Lozano es también integrante del Consejo de GIRE, asambleísta emérito en COPRED, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTI+.