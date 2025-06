Sheinbaum indica a Secretaría Anticorrupción investigar vuelos privados de Américo Villarreal

Américo Villarreal Santiago, delegado de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, fue señalado este lunes en la Mañanera por usar vuelos privados para su traslado, algo que había confirmado en días pasados a El Siglo de Torreón.

Cuestionada sobre la austeridad que deben tener los funcionarios, durante la conferencia se cuestionó a la presidenta de Claudia Sheinbaum sobre el uso en al menos 25 ocasiones de un avión privado, “eleva en mucho los costos que están teniendo”.

CS: ¿Quién?

Medio: Quién es delegado del Bienestar en Coahuila, el hijo del gobernador de Tamaulipas . Este tipo de gastos que se oscilan entre 1800-1300 dólares han elevado por supuesto el tema del presupuesto que ha tenido que ejercer

CS: Bueno, eso no lo paga Bienestar, eso sí se los puedo garantizar, en todo caso que investigue la Secretaría Anticorrupción; primero hay que investigar sí si uso los aviones; segundo, pueden tener la certeza que no son recursos públicos y tercero, en todo caso sí si se hizo algún vuelo privado que se explique, porque no es parte de nuestra política de austeridad.

Medio: Esto implicaría varios meses de salario que tiene el funcionarios

CS: Vamos a ver si es cierto y si sí, ver qué explicación hay y si no, pues no. Pero no es con recurso público.

El pasado 20 de junio, el titular de Bienestar en Coahuila señaló que el monto que se dio a conocer a través de una publicación de circulación nacional, no pasan de 400 dólares la hora; estableciendo que no utiliza recursos federales, recordando que tiene ingresos a través negocios en diversos sectores económicos.