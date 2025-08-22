Shay Mitchell, actriz canadiense, se viraliza tras usar un jersey de Santos Laguna

Una camiseta Guerrera volvió a ser tema de conversación en internet.

Una vez más, en redes se viralizó un momento que no suele verse tan a menudo con respecto a los jerseys de Santos Laguna, pues así como se viralizó en tiempos pasados la fotografía de Leonardo DiCaprio con una camisa de los Guerreros, una celebridad internacional volvió a poner a los verdiblancos en la mira.

¿Qué jersey de Santos usó la actriz canadiense Shay Mitchell?

El uniforme es considerado un modelo clásico por el recuerdo que guarda de aquella etapa del club lagunero, entre coleccionistas y aficionados se ha vuelto un objeto de valor nostálgico relacionado a momentos significativos para los Guerreros.

La prenda, fabricada por la marca Atlética a inicios de los años 2000, apareció en un video viral que muestra a la actriz canadiense Shay Mitchell portándola, quien es conocida por sus papeles en series como "Pretty Little Liars", "You" y la película "Cadáver".

Las imágenes generaron sorpresa entre los aficionados, que compartieron el video en redes sociales y les resultó curioso ver a una celebridad internacional con una camiseta del conjunto lagunero, para muchos, el detalle fue inesperado.

"Gunna" y "Tyla", dos celebridades que también usaron las indumentarias santistas

No es la primera ocasión en que una figura pública aparece con los colores de Santos, en tiempos recientes, la cantante sudafricana "Tyla" fue captada con un jersey verdiblanco, mientras que el rapero "Gunna" también fue fotografiado en meses pasados luciendo una gorra de los Guerreros.

Aunque el video no estaba vinculado con el trabajo actoral de Shay Mitchell, quien cuenta con 38 años, la aparición con la camiseta bastó para generar conversación y poner al club Guerrero en el radar de los medios.