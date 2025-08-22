Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Junior Asunción 2025 Lucha libre Liga MX

Santos Laguna: Bruno Barticciotto recibe convocatoria para la selección chilena

El delantero del Santos Laguna se une a la La Roja para los partidos de septiembre

Santos Laguna: Bruno Barticciotto recibe convocatoria para la selección chilena

El delantero del Santos Laguna se une a la La Roja para los partidos de septiembre

La Federación de Fútbol de Chile (FFCH) dio a conocer la nómina de jugadores convocados para los compromisos frente a Brasil y Uruguay, correspondientes a las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Entre los llamados destaca Bruno Barticciotto, delantero del Santos Laguna, quien tendrá la oportunidad de representar a La Roja en este crucial tramo del torneo.

El primer encuentro se disputará el jueves 4 de septiembre contra Brasil en el Estadio Maracaná a las 20:30 horas, mientras que el segundo partido será el martes 9 de septiembre frente a Uruguay en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en el mismo horario.

Para estos compromisos, Nicolás Córdova, Jefe Técnico de las Selecciones Juveniles de Chile, estará al frente como Director Técnico, buscando consolidar al equipo y sumar puntos clave en la tabla de clasificación.

