Santos Laguna: Bruno Barticciotto recibe convocatoria para la selección chilena

La Federación de Fútbol de Chile (FFCH) dio a conocer la nómina de jugadores convocados para los compromisos frente a Brasil y Uruguay, correspondientes a las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Entre los llamados destaca Bruno Barticciotto, delantero del Santos Laguna, quien tendrá la oportunidad de representar a La Roja en este crucial tramo del torneo.

El primer encuentro se disputará el jueves 4 de septiembre contra Brasil en el Estadio Maracaná a las 20:30 horas, mientras que el segundo partido será el martes 9 de septiembre frente a Uruguay en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en el mismo horario.

Para estos compromisos, Nicolás Córdova, Jefe Técnico de las Selecciones Juveniles de Chile, estará al frente como Director Técnico, buscando consolidar al equipo y sumar puntos clave en la tabla de clasificación.

La convocatoria de Barticciotto representa una oportunidad importante para seguir destacando a nivel internacional y aportar su talento ofensivo al equipo chileno en estas difíciles visitas a Sudamérica.