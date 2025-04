El bombardeo de insensateces agobia. Hay tanto de qué hablar, de lo que sucede en el mundo, que los dislates del oficialismo deberían pasar a un plano menor. Pero el alud demuestra que la cultura autoritaria ya nos gobierna, que ya estamos de nuevo en un régimen iliberal, para utilizar el término de L. Diamond, autoritario. Imposible fingir demencia.

Escucho y leo la nota una y otra vez. Habla el gobernador de Puebla. En 44 segundos, desnuda su forma de pensar. Comienza con un "llamado" al grupo empresarial Proyecta para que le "done" al gobierno del estado dos hectáreas. La finalidad: construir vivienda para policías. Suena bien, pero…. De la donación brinca a lo que él considera el motivo: "han tenido mucha riqueza". ¿Tenido? ¿No habrán trabajado esa riqueza? No dijo obtenido. "…se han beneficiado mucho" y después agrega, "de los poblanos". O sea, ¿le quitaron, le robaron a los poblanos? Pues entonces que denuncie la tropelía del "Grupo".

La labor del empresariado es generar riqueza, con apego a la ley. ¿Se les vendió el terreno de manera fraudulenta? ¿Quién gobernaba, quién autorizó la venta? ¿Quién hizo el avalúo de ley? "Ya es hora de que le den algo a Puebla". ¿Algo? Si hubo un atropello, que se recompense a los poblanos de acuerdo a la ley, no algo. ¿Quién fija los criterios de "mucho beneficio"? ¿Él, a partir de qué criterios? Entonces en México los gobernantes morenistas ya están por arriba de las autoridades fiscales, de los jueces y de cualquier instancia. Ellos, y sólo ellos, saben dónde está el límite del exceso. Caray, ¡qué riesgo invertir en México! De allí el gobernador pasó a la amenaza abierta: "…les vamos a dar 30 días". Por qué no 15 o 60. De nuevo se brinca toda las normatividades y enseña su espada justiciera: la expropiación del doble. ¿Por qué no del triple, o diez veces más? Pero la expropiación supone un proceso, está normada. ¿Cómo sabe él que en 30 días cumplirá con todo el procedimiento? ¿O será que está tan confiado en que los legisladores de su partido lo apoyarán sin mayores consideraciones y que un juez afín se doblegará?

El estado de un solo hombre, así se mira él como gobernante, pues es un asunto de "justicia social". Pero entonces la "justicia social" no se basa en el estado de derecho sino en la visión individual de cada morenista gobernante. "No es represión" ¿represión? y agrega: "porque sino al rato se van a ir a quejar". Pero la queja es un derecho de los ciudadanos y de las empresas. La ley debe garantizarles el acceso a la queja y a la justicia, a través de profesionales. Se llama Poder Judicial, sean locales o el Federal. Por lo visto esa garantía ya no existe. "Grupo Proyecta -les lanza ya en franco tono de amenaza- dos hectáreas en un mes o proceso de expropiación…".

El final es una joya: "…lo que ustedes decidan" ¿Decidan? NO. Las decisiones se toman en libertad, no siendo extorsionados públicamente. Toda decisión bajo presión está viciada de origen. Si violaron alguna ley, no son quien para decidir. Llamado, invitación, amenaza, pero que no se preocupe el lector, el remate pertenece al cinismo puro: "…con todo cariño, con todo respeto". Horas después, se desdijo. El daño queda, así piensa.

De Grupo Proyecta se han divulgado presiones a ejidatarios, compras a precios bajos, fuera del mercado, tala de bosques. Si eso hacen, se trata de distintos delitos. Se les debe denunciar y que se proceda de acuerdo a la ley. Las inversiones del "Grupo" son inmensas, también es inmensa la generación de empleo.

Si el dislate del gobernador fuera un hecho aislado, ya sería muy preocupante. Pero no. La carta de la presidenta sugiriendo que MORENA evite los actos adelantados de campaña de su militancia, como lo ha venido haciendo una senadora de ese partido, es otra muestra de la cultura autoritaria: una senadora…violando la ley ostentosamente. Burlándose de ella.

Malas señales. La cultura no es etérea, dirige destinos. Es sólida como una piedra.