Maquiavelo es muy citado, menos comprendido. "El fin justifica los medios", como su retrato: un autor despiadado, amoral. Pero Maquiavelo es bastante más complejo. En su trabajo de "asesor" -diríamos ahora- del gobernante, descubre una serie de reglas del poder que están más allá de la voluntad del gobernante. Hay dos caminos, ignorarlas, lo cual garantiza el fracaso, o aceptar su existencia para poder gobernar eficazmente.

Sheinbaum recuerda una frase de Maquiavelo para describir su condición de gobierno: el "príncipe encorsetado". Así perfiló el florentino a un gobernante cuyo antecesor le tiende todo tipo de controles y amarres con el fin de perpetuarse. El miedo ronda la cabeza de quien deja el poder y, quizá por ello, en los hechos actúa como un enemigo del nuevo gobernante. A mayor miedo, más candados. Control sobre las Cámaras; sobre la FGR; ostentoso sobre su partido e imposición de personajes indefendibles: el fracasado director de PEMEX que recibió una encomienda de la que nada sabe. También unas finanzas públicas tan débiles que la Presidenta carece de margen. El listado es apabullante. AMLO no es el primero en intentarlo. La historia del presidencialismo mexicano muestra varios intentos de control: Echeverría sobre López Portillo, de escándalo. Pero Maquiavelo es implacable: en toda sucesión, el nuevo gobernante -si quiere ser exitoso y servir a su pueblo- tendrá que cometer un parricidio. Entre más apretado esté el corset, más brutal será el rompimiento.

Del gabinete, el nombre que destaca es el de García Harfuch. Resultados y más resultados. La penetración del narco en todos los niveles y en dimensiones. Más resultados, más odios internos. La Presidenta -en los hechos- ha tenido que virar. Antes se repitió hasta el cansancio que en México no había producción, que era puro tránsito. Hoy los laboratorios destruidos se cuentan por decenas, las toneladas de fentanilo se transforman en millones de pastillas. Pero García Harfuch -sin ruido-, se enfrenta a diario no sólo con los cárteles sino con los enemigos internos en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional. La información se filtra y las divisiones dentro de las fuerzas municipales, estatales y federales que deberían estarlo apoyando se vuelven evidentes: estamos brutalmente penetrados.

Lo mismo ocurre con la cooperación con EEUU. No es nueva, lleva décadas y la verdad es de gran utilidad para ambos países. ¿Acaso viola nuestra soberanía? Para nada, al contrario, seremos más soberanos si -con eficacia- vaciamos los clósets. Los mensajes de la administración Trump son muy claros: van por quien sea. A la gobernadora le corrieron la cortesía de avisarle para evitarle "momentos incómodos". ¿Informarnos? Si en alguna rama del derecho los estados gozan de facultades amplísimas es en migración. No tienen porqué dar explicaciones y menos con la clasificación de terroristas.

Pero la mayor destrucción institucional es la del Poder Judicial. El daño a México es monumental. Por más que le den vueltas y nos hablen de inversiones multimillonarias, el hecho es que todos los semáforos para los inversionistas han encendido el foco rojo. Basta con leer los demoledores artículos de The Economist de esta semana, -"Mexico will be the only country that elects all its judges" y "Mexico`s goverment is throttling the rule of law", y muchos otros. No habrá recuperación cabal, crecimiento, prosperidad, mientras se aferren a esta aberración. García Harfuch ya empezó el viraje: hay policías, fiscalías y gobernadores capturados. Pero, también hay policías, fiscalías y JUECES limpios. La rectificación es inevitable. En la Agencia Digital ya empezó. Sheinbaum puede corregir sobre el PJF, hay varios caminos. Con sus niveles de popularidad, la revocación es imposible. Una amenaza menos.

Maquiavelo reaparece: "Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas".