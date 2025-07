Sergio Pérez Torres se entrega a la poesía 'dispersonal'

Sergio Pérez Torres (Monterrey, 1986) ha retornado al ejercicio poético para publicar Dispersonal (Bing Bang Ediciones, 2025), su más reciente poemario en versión bilingüe y el cual cuenta con la colaboración del traductor Colin Carberry y prólogo de A. F. Mortiz.

Se trata de una recopilación de varios poemas, escritos desde el año 2009 hasta la fecha, algunos reconocidos con premios nacionales, otros más personales e íntimos, y otros surgidos de la idea de publicarse en una revista estadounidense, etcétera.

“Hice un recorrido muy distinto, porque no es una antología pensada, sino una antología accidental como me gusta decir […] Son poemas totalmente inéditos”.

La publicación del poemario fue posible debido a una coedición entre los sellos editoriales Bing Bang Ediciones (Hidalgo), Funámbulo Editores (Monterrey) y Maborock (Hermosillo).

“De ahí surgió el nombre de Dispersonal, que también es por el tema que rodea a muchos de ellos (poemas). Claro que se toca el tema amoroso, pero también el cambio climático".

¿El autor considera que la poesía puede ser un accidente? Sí, lo es, un accidente afortunado. El poeta no habla de inspiración, pero sí de un hallazgo que debe buscarse constantemente.

“Me da la oportunidad de hacer una propuesta a contracorriente de lo que se maneja en la literatura mexicana […] Justo este libro ser parece mucho más a los libros con los que me encontré en mis inicios”.

Por ejemplo, los tres poemas inaugurales Mythosis: Pangea y Eden, y a su vez aparecieron en Verso norte (2009), una antología con coedición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Nadie supondrá tu casa como un rompecabezas, / la mitomanía que acostumbras al usar relojes; / no te romperé el cerebro poco a poco con diez dedos / ni te contaré el pasado en números ni cuentos || Háblame las voces que se dicen en romance / como si la pieza primigenia fuera danza / cada estrella es cuenta de los collares del zodiaco / pero yo soy nadie y esta noche se ha dispuesto para ti”, escribe Sergio Pérez Torres en su libro.

MÁS SOBRE EL POETA

Sergio Péres Torres ha publicado 12 libros de poesía: Caja de Pandero, Mythosis, Los nombres del insomnio, Barcos anclados al viento, Cáncer, Cortejo fúnebre, Party Animals, El museo de las máscaras, La heráldica del hambre, Postales en braille / Postcards in Braille, Inventario de fósiles y Éxodo a ningún lugar / Exodus to Nowhere.

También fue galardonado en el IV Certamen Literario “Ana María Navales” (España) y las menciones honoríficas en el Concorso Internazionale di poesia e teatro Castello di Duino XIII Edizione (Italia) y en el Primer Premio Internacional de Poesía New York Poetry Press (E.U.A).

En territorio nacional, su obra ha sido premiada con el Concurso de Literatura Joven 2004, Certamen de Literatura Joven Universitaria 2009, Juegos Florales del Carnaval de La Paz 2016, XXVI Premio Nacional de Poesía Ydalio Huerta Escalante 2016, XXIV Premio Nacional de Poesía Sonora 2016 Bartolomé Delgado de León, Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2017, Concurso Palabras Migrantes, Convocatoria Coediciones Tierra Adentro, XVIII Premio Nacional Dr. Enrique Peña Gutiérrez 2022 y Concurso Estatal de Poesía Arturo Mariño 2024.