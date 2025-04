Será la UA de C sede del Campeonato Nacional Universitario de Basquetbol

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) será sede este mes de mayo del Campeonato Nacional Universitario de Basquetbol, un evento que reunirá a los mejores equipos estudiantiles del país, pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Así lo dio a conocer el Rector de la Máxima Casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, quien destacó la importancia de este torneo para la universidad y para el desarrollo integral de sus estudiantes.

“Tendremos el campeonato nacional de basquetbol cinco por cinco y tres por tres, a partir del 9 de mayo. Estamos muy contentos por todo lo que estamos viviendo en la Universidad”, expresó.

Equipos de universidades de todo México llegarán a Saltillo para dicho evento y podrán participar únicamente aquellas instituciones cuyos equipos hayan calificado desde sus respectivas competencias regionales.

La Unidad Deportiva de la UA de C será el escenario principal de esta gran justa deportiva, aunque también se contará con el gimnasio de la UANE Saltillo, gracias a una colaboración entre ambas instituciones para facilitar espacios y fomentar el deporte entre jóvenes.

Pimentel Martínez subrayó que la UA de C no solo cuenta con instalaciones adecuadas para recibir este tipo de eventos, sino que también apuesta por una formación integral de su comunidad estudiantil: “Queremos preparar buenos ciudadanos, no solo buenos profesionistas. Por eso impulsamos lo deportivo, lo académico y lo cultural como pilares de nuestra educación”, concluyó.