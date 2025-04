Señala fiscal de Coahuila falta de protocolo y descuido en desalojo en Nuevo Mieleras

Agente del Grupo de Reacción Torreón (GRT) señalado por el homicidio de Rolando Medina, será presentado en audiencia ante el Juez.

Los datos de prueba reunidos en la carpeta de investigación, lograron establecer la probable participación de Julián "NN" elemento del GRT de la Policía Municipal, en el homicidio del ejidatario de 31 años de edad, por lo que la autoridad ministerial ejercerá la acción legal correspondiente.

Como se informó, fue durante un desalojo de 40 casas construidas en un predio del ejido Nuevo Mieleras La Tres, que se suscitó un altercado entre agentes del GRT de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón y ejidatarios, donde el agente municipal le disparó a Rolando en la pierna derecha, lo que provocó su muerte minutos después.

Tras los hechos, el elemento municipal fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de homicidio, y será este miércoles al termino de las 48 horas que marca la ley, que la autoridad ministerial ponga a disposición del Juez de la causa al detenido, para dar inicio al proceso legal correspondiente.

Al respecto, el titular de la Fiscalía General del Estado Federico Fernández, informó que el probable responsable de este hecho ya se encuentra a disposición de las autoridades y que la audiencia para su resolución se celebrará este jueves.

'Evidente descuido'

El Fiscal se pronunció sobre los hechos y catalogó el incidente, ocurrido en las primeras horas del lunes, como una falta de protocolo y "evidente descuido" por parte del Grupo de Reacción, además de reconocer que el protocolo seguido por fuerzas de seguridad no fue el adecuado y que, de haberse cumplido correctamente, el incidente no habría terminado en tragedia.

"La falta de atención al protocolo fue un factor determinante para que esto se saliera de control", señaló el Fiscal, quien resaltó la importancia de actuar de manera coordinada y homologada en todas las fuerzas de seguridad.

El Fiscal del Estado destacó la necesidad de revisar y reforzar los protocolos de seguridad en Torreón ; por ello, adelantó que hoy miércoles y mañana jueves, realizarán reuniones con las autoridades municipales, para replantear aspectos de la seguridad y evitar que sucesos como este se repitan.

El funcionario subrayó también que la Fiscalía está comprometida con la investigación y que se actuará conforme a la ley, asegurando que se brindará tranquilidad a la familia de la víctima.

"Lo primero que se tiene que hacer es darle la tranquilidad a la familia de la víctima, que las cosas se van a hacer de manera correcta y conforme a la ley", comentó Fernández Montañez, quien también destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.

Recopilan denuncias

Finalmente, Federico Fernández dijo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio, aunque también se están recopilando denuncias relacionadas con lesiones y abusos ocurridos durante el desalojo. "Se instalaron siete módulos para la recepción de denuncias en estos hechos y seguiremos recabando información para esclarecer todos los aspectos de este caso, porque también hay más lesionados", concluyó el Fiscal.

Respecto al tema, el delegado de la Región Laguna I, Carlos Rangel, informó que de manera personal atendió a los familiares del fallecido en el desalojo y a los ejidatarios que se manifestaron sobre el bulevar Revolución y calzada Colón del Centro de Torreón, para escuchar sus inquietudes y recibir sus denuncias.

"Los manifestantes refirieron que tenían inquietudes por el actuar de la Policía Municipal, por ello en un espacio, se establecieron módulos de atención, donde los agentes del Ministerio Público recibieron 10 denuncias y se dictaron medidas de protección hacia los denunciantes".

Detalló que otra de las inquietudes de los ejidatarios fue el tema de la seguridad al regresar a casa, pues temían ser víctimas de otro abuso, por lo que agentes de la Policía Civil de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía mantienen rondines de vigilancia en el ejido.

PRI y PAN callan la voz de la oposición en el Congreso: Attolini

Sobre este incidente, el diputado, Antonio Attolini Murra, señaló que en un acto que retrata el autoritarismo y la cerrazón de la vieja política, los diputados del PRI y del PAN en el Congreso de Coahuila, se confabularon para silenciarlo.

Lo anterior, cuando desde la tribuna el legislador morenista denunció el vacío de autoridad en Torreón, tras el operativo en Nueva Mieleras, que dejó como saldo la muerte de una persona a manos de un elemento del Grupo de Reacción Torreón (GRT).

Fue al uso de su derecho a la libertad de expresión y atendiendo lo que considera el asunto más grave y urgente de la coyuntura local, que decidió obviar el tema, originalmente registrado en el orden del día.

"Un Punto de Acuerdo sobre la venta de comida chatarra en universidades, y utilizar su intervención para denunciar la creciente violencia, la falta de autoridad municipal y las consecuencias trágicas de los recientes operativos policiales en la región lagunera".

Expuso que la reacción del bloque oficialista no se hizo esperar: diputados del PRI y del PAN, nerviosos ante la denuncia pública, invocaron el artículo 194 de la Ley Orgánica del Congreso, para solicitar que se apagara el micrófono del legislador, acusándolo de "salirse del tema", mientras que la Mesa Directiva, obediente a la línea del régimen, ejecutó la censura.

Añadió que, tras el receso forzado, retomó su lugar en la tribuna, esta vez en silencio, durante seis minutos, mientras sostenía en alto una imagen que retrata la brutalidad del desalojo en Nueva Mieleras.

Con ese gesto, denunció la intención de quienes quieren imponer el silencio como norma, que es lo que buscan de este Congreso, afirmó al concluir.

"Que el silencio prevalezca por encima de la denuncia y la exigencia por justicia. Pero quien compra el tiempo, quien retrasa el cambio, solo le está construyendo puertas al mar".

Asimismo, reiteró su compromiso con la verdad, la justicia y el pueblo de Torreón, por lo que advirtió que no se va a callar."Mientras haya injusticias, mientras la violencia sea negada o encubierta desde el poder, mi voz seguirá resonando en tribuna, en las calles y en cada rincón del estado", precisó.

‘Era ingeniero, quería ejercer en Estados Unidos’

“Mi hermano era un joven solidario, siempre buscaba la manera ayudar a la gente, pues tenía facilidad de palabra y de relacionarse. Tal vez el haber estudiado una carrera universitaria le ayudó a desenvolverse”, así describió Edith a su hermano Rolando Medina, quien perdió la vida el lunes en un violento desalojo registrado en el ejido Nuevo Mieleras, de Torreón.

Compartió que el joven estudió la carrera de Ingeniería Mecánica, incluso trabajó por algún tiempo en la empresa Peñoles, por lo que se encontraba buscando trabajo y mejores oportunidades de vida. Rolando intentó tramitar una visa de trabajo para establecerse en Estados Unidos, ya que tenía dominio del idioma inglés, había tomado varios cursos, pero por lo estricto que se están poniendo en el vecino país, le rechazaron la expedición del documento.

“Su sueño era encontrar trabajo allá, ejercer su carrera, él nos decía que quería establecerse económicamente y luego tener su familia, pero pues pasó esto, no supieron lo que hicieron” platica Edith.

Dijo que, desafortunadamente se ha generado información errónea o falsa en las redes sociales, pero aseguró que Rolando no fumaba, no consumía alcohol, muchos menos utilizaba sustancias prohibidas y aclaró que ni él ni su papá son autoridad en la comunidad, como se ha manejado, su padre es ejidatario y su abuelo también, por eso andaban “peleando” su patrimonio, como el resto de las familias, y reiteró que por su preparación, se volvió como un líder natural, porque la gente lo buscaba si necesitaba ayuda.

“Él reaccionó de esa manera al ver cómo nos estaban atacando. Ya viendo bien los videos, ellos incitaron, como que ellos ya traían ese plan, por que empezaron a agredirnos, a jalar los cabellos a las señoras, aventándolas, y eso provocó que reaccionáramos violentamente, pero nosotros en ningún momento traíamos machetes, ni palos, como están diciendo”.

Edith dice que todavía “no les cae el veinte” de que Rolando haya perdido la vida de esa manera, incluso los amigos que han estado acudieron al funeral, comentan lo mismo, que no pueden creerlo.

Reconoce que las autoridades de la Fiscalía del Estado se han acercado con ellos, pero la exigencia de justicia no cesará. “Nos dicen que el que le disparó está preso, pero no nos quisieron dar el nombre, nada más nos enseñaron la fotografía de una persona esposada, pero no sabemos si es, porque andaban encapuchados, pero sí queremos que se le dé seguimiento, que se haga justicia”.

(Con información de Mary Vázquez)