Joven que murió en ejido Nuevo Mieleras buscaba ejercer como ingeniero en Estados Unidos

Como un joven solidario, ya que siempre buscaba la manera ayudar a la gente, pues tenía facilidad de palabra y de relacionarse, tal vez el haber estudiado una carrera universitaria le ayudó a desenvolverse, considera Edith la hermana de Rolando Medina, quien perdió la vida el lunes en el violento desalojo que se registró en el ejido Nuevo Mieleras, de Torreón.

Compartió que el joven estudió la carrera de Ingeniería Mecánica, incluso trabajó por algún tiempo en la empresa Peñoles, por lo que se encontraba buscando trabajo, incluso en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, Rolando intentó tramitar una visa de trabajo para establecerse en Estados Unidos, ya que tenía dominio del idioma inglés, había tomado varios cursos, pero por lo estricto que se están poniendo en el vecino país le rechazaron la expedición del documento.

“Su sueño era encontrar trabajo allá, ejercer su carrera, él nos decía que quería establecerse económicamente y luego tener su familia, pero pues pasó esto, no supieron lo que hicieron” platica Edith.

La joven dijo que, desafortunadamente se ha generado información errónea en las redes sociales, en donde se asegura que Rolando no fumaba, no consumía alcohol, muchos menos utilizar otro tipo de sustancias y aclaró que ni él ni su papá son autoridad en la comunidad, como se ha manejado, su padre es ejidatario y su abuelo también, por eso andaban “peleando” su patrimonio, como el resto de las familias y reitera que por su preparación se volvió como un líder natural, porque la gente lo buscaba si necesitaba ayuda.

“Él reaccionó de esa manera al ver cómo nos estaban atacando. Ya viendo bien los vídeos, ellos incitaron, como que ellos ya traían ese plan, porque empezaron a agredirnos a jalar los cabellos a las señoras, aventándolas y eso provocó que reaccionáramos violentamente, pero nosotros en ningún momento traíamos machetes, ni palos, como están diciendo”.

Edith dice que todavía no les cae “el veinte” de que Rolando haya perdido la vida de esa manera, incluso los amigos que han estado acudieron al funeral comentan lo mismo, que no pueden creerlo.

Reconoce que las autoridades de la Fiscalía del Estado se han acercado con ellos, pero la exigencia de justicia no cesará. “Nos dicen que el que le disparó está preso, pero no nos quisieron dar el nombre, nada más nos enseñaron la fotografía de una persona esposada, pero no sabemos si es, por que andaban encapuchados, pero si queremos que se le dé seguimiento, que se haga justicia”.