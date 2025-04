Senador Luis Fernando Salazar reconoce a autoridades de Coahuila por actuar contra funcionarios de Torreón

El senador por Morena de Coahuila, Luis Fernando Salazar, manifestó que la ciudadanía en Torreón lleva meses padeciendo el abuso y transgresión de los derechos humanos por parte de funcionarios municipales del más alto rango.

"Hablo desde el secretario del Ayuntamiento hasta el directo de Seguridad Pública, subdirector de Seguridad Pública y distintos elementos de la propia corporación".

Recordó que estas acciones han cobrado vidas como ocurrió con un joven ejidatario quien fue víctima de homicidio en Nuevo Mieleras.

Como se ha reportado, el ingeniero Rolando Medina perdió la vida durante un operativo de desalojo por agentes municipales, donde este resultó herido de bala y la atención médica fue retrasada por el cerco que mantenían los policías al ejido.

"Hoy quiero reconocer a la autoridad de Coahuila y a las instituciones que están empezando a hacer su trabajo porque citaron a comparecer al alcalde Román Cepeda ante el Congreso local el día de mañana".

Agregó que en distintos procedimientos penales han sido notificados por parte de la Fiscalía, mandos municipales, uno por haber amenazado a un empresario y otros por haber participado en actos que violentaron y terminaron con la vida de Rolando.

Salazar reconoció el trabajo de Antonio Attolini con su insistente y constante denuncia, para manifestar que desde el Senado "estaré yo vigilando y cuidando por su integridad y que cada autoridad cumpla con su responsabilidad".

Podría Congreso del Estado destituir a Román Cepeda

El alcalde de Torreón, Román Cepeda, fue convocado por el Congreso del Estado a comparecer ante la Comisión de Seguridad, luego del homicidio de un ciudadano durante un operativo de desalojo en el Ejido Mieleras, presuntamente cometido por un elemento policiaco municipal, además de otros hechos violentos registrados.

La comparecencia fue solicitada por el diputado local Antonio Attolini Murra y aprobada por unanimidad.

El legislador, integrante de la Comisión de Seguridad, advirtió que, en caso de que el alcalde desacate esta convocatoria, podría enfrentar un proceso de destitución por “atacar a las instituciones democráticas”, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de Coahuila.

“El llamado es directo para él, no para un representante. Si no acude, podríamos iniciar el procedimiento para su destitución”, declaró Attolini, quien también destacó que esta comparecencia no es opcional y representa un acto de rendición de cuentas ante el pueblo de Coahuila.

La comparecencia surge a raíz del asesinato de Rolando Medina, ocurrido durante un desalojo en el Ejido Mieleras; el caso generó una fuerte indignación entre la ciudadanía , especialmente tras la postura asumida por el alcalde, quien, según Attolini, no asumió responsabilidad ni ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima.

“Es inaudito que Román Cepeda, con una actitud soberbia, no haya podido aceptar el error de su policía ni pedir perdón. En lugar de eso, en una conferencia de prensa, se mostró desafiante y despectivo ante los cuestionamientos legítimos de la sociedad”, agregó el diputado.

Attolini destacó que esta convocatoria a un alcalde representa un hecho inédito en Coahuila, ya que, aunque el juicio político ha sido utilizado antes, nunca se había contemplado la posibilidad de destituir a un alcalde bajo estos supuestos .

El legislador afirmó que el Congreso está actuando en respuesta directa a una demanda ciudadana, ante el clima de inseguridad e impunidad que se percibe en la ciudad.

“Esta es una situación grave, urgente y evidente que debe atenderse. Es un llamado del pueblo, que se siente inseguro y desprotegido. Si el alcalde no responde, nosotros sí lo haremos”, concluyó.

Con información de Hilda Sevilla