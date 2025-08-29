Torreón Ayuntamiento Torreón Torreón Tránsito y Vialidad Metrobús AYUNTAMIENTO DE TORREÓN

Ayuntamiento Torreón

Senador Luis Fernando Salazar critica manejo de recursos y decisiones del alcalde de Torreón

Senador Luis Fernando Salazar critica manejo de recursos y decisiones del alcalde de Torreón

Senador Luis Fernando Salazar critica manejo de recursos y decisiones del alcalde de Torreón

FABIOLA P. CANEDO

El senador Luis Fernando Salazar lanzó una crítica contra el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, cuestionando la transparencia y coherencia en el manejo de recursos públicos, particularmente en relación con la crisis hídrica que afecta al municipio.

El legislador recordó que el pasado 23 de mayo, el alcalde solicitó al Cabildo de Torreón una autorización para contratar deuda por 60 millones de pesos, con el argumento de atender de manera urgente la problemática del agua. Sin embargo, Salazar señaló que, pese a que la crisis hídrica persiste, el tema ha sido desestimado por el propio edil, lo que -según el senador- evidencia una falta de compromiso real con la solución del problema.

“El agua sigue siendo una urgencia, pero esa nunca fue la intención del alcalde. Hoy resulta que ya no urge, y no porque se haya resuelto, sino porque ya no tiene el control del municipio”, declaró Salazar, en referencia a los recientes cambios administrativos que, a su juicio, muestran una pérdida de liderazgo por parte del presidente municipal.

El senador también cuestionó la congruencia en las decisiones del alcalde, señalando que sus declaraciones y acciones han sido contradictorias.

“Gobierna sin sentido, no tiene ni idea de lo que está haciendo”, expresó, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a exigir mayor claridad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.


Salazar insistió en que el Cabildo y las autoridades estatales deben vigilar con mayor rigor el destino de los fondos públicos y garantizar que se utilicen para atender las verdaderas necesidades de la población.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ayuntamiento de Torreón Torreón Luis Fernando Salazar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Senador Luis Fernando Salazar critica manejo de recursos y decisiones del alcalde de Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410176

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx