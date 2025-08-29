Senador Luis Fernando Salazar critica manejo de recursos y decisiones del alcalde de Torreón

El senador Luis Fernando Salazar lanzó una crítica contra el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, cuestionando la transparencia y coherencia en el manejo de recursos públicos, particularmente en relación con la crisis hídrica que afecta al municipio.

El legislador recordó que el pasado 23 de mayo, el alcalde solicitó al Cabildo de Torreón una autorización para contratar deuda por 60 millones de pesos, con el argumento de atender de manera urgente la problemática del agua. Sin embargo, Salazar señaló que, pese a que la crisis hídrica persiste, el tema ha sido desestimado por el propio edil, lo que -según el senador- evidencia una falta de compromiso real con la solución del problema.

“El agua sigue siendo una urgencia, pero esa nunca fue la intención del alcalde. Hoy resulta que ya no urge, y no porque se haya resuelto, sino porque ya no tiene el control del municipio”, declaró Salazar, en referencia a los recientes cambios administrativos que, a su juicio, muestran una pérdida de liderazgo por parte del presidente municipal.

El senador también cuestionó la congruencia en las decisiones del alcalde, señalando que sus declaraciones y acciones han sido contradictorias.

“Gobierna sin sentido, no tiene ni idea de lo que está haciendo”, expresó, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a exigir mayor claridad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

Salazar insistió en que el Cabildo y las autoridades estatales deben vigilar con mayor rigor el destino de los fondos públicos y garantizar que se utilicen para atender las verdaderas necesidades de la población.