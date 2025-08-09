Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Leagues Cup Leagues Cup 2025 Liga MX

Seleccionador nacional viene a dar seminario de 'poomsae freestyle'

El Poomsae freestyle combina la técnica tradicional del poomsae con elementos creativos como música, acrobacias y coreografía. (Especial)

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

Un interesante seminario de poomsae freestyle, que contribuirá a mejorar la técnica de los artemarcialistas laguneros, se impartirá en esta ciudad durante los próximos viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, en el auditorio de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL), a cargo de Yoon Seol Moises Park Kim, entrenador de la Selección Nacional Mexicana de Poomsae.

DOS JORNADAS

Se trata de un evento dirigido a practicantes de tae kwon do, de todas las edades, quienes podrán desarrollarse en poomsae y freestyle, como un área de oportunidad en la región, rumbo a la Olimpiada Nacional 2026. Las acciones iniciarán el viernes 15, con el preregistro, para continuar el sábado 16 con el registro para los deportistas con cintas de color, en infantil, juvenil y adultos, en punto de las 9:00 horas, mientras que a las 10:00 horas se realizará la primera sesión, de poomsae teórico y recreativo, para tomar la foto oficial del recuerdo, a las 12:00 horas.

Seguirán las acciones con una segunda sesión para cintas negras y de color, con pateo básico de freestyle, antes de hacer una pausa y por la tarde continuarán con una tercera sesión únicamente para cintas negras, con coreografías de freestyle y acrobacia básica. Para el domingo 17, las acciones iniciarán a las 10:00 y terminarán a las 14:00 horas, con sesiones de poomsae avanzado, así como de acrobacias.

Con una muy completa hoja de servicio deportivo, Yoon Seol Moises Park Kim es toda una autoridad en el poomsae freestyle, por lo que es muy atractivo este seminario para todo practicante del tae kwon do.


               
               


               

               
               

               
               
               
