Selección Mexicana Sub-18 viaja a Europa y llevan a Rodrigo Parra

EL UNIVERSAL

La Selección Mexicana sigue trabajando con miras a la Copa del Mundo de 2030, un proceso que estará a cargo de Rafael Márquez y que ha comenzado a visualizar a algunos jugadores con potencial para llegar al torneo de la FIFA.

Con ese objetivo claro y el apoyo de Andrés Lillini, el Tricolor ha dado a conocer de manera oficial la lista de jugadores convocados en la categoría Sub-18, que es comandada por Alex Diego y que tendrá una gira por Europa con cuatro partidos.

Mediante redes sociales, el equipo nacional compartió la convocatoria de futbolistas para la experiencia en España, lista en la que destacan varios elementos como Rodrigo Parra, jugador de Pumas, quien debutó con el equipo de Efraín Juárez hace unas semanas.

Además de Parra, entre los elementos que vivirán una gran experiencia para aumentar su fogueo, resaltó la presencia de Henrique Simeone, defensor del Botafogo, quien no pudo ocultar su emoción por vestir la camiseta mexicana.

"Muy feliz y motivado por mi primera convocatoria a la Selección Mexicana. Será un honor vestir esta camiseta y representar al país donde nació mi papá", compartió en redes sociales.


               
               


               

               
               

               
               
               
