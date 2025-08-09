Seguridad en Coahuila atrae inversiones, afirman empresarios

Con el objetivo de reafirmar el compromiso de garantizar seguridad y el estado de derecho para la inversión, el Gobierno de Coahuila en coordinación con la Fiscalía General del Estado se reunió con directivos de empresas de la región sureste.

Para este evento, el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares, fue el encargado de convocar a las empresas para generar un canal de comunicación efectivo con la autoridad en materia de seguridad para evitar situaciones de riesgo en las empresas, en los traslados de sus mercancías y de todo su personal, aprovechando para este fin la excelente coordinación que se ha logrado en la administración de Manolo Jiménez Salinas con los estados vecinos y las autoridades federales para cuando dichos traslados vayan hacia otras partes del país.

Los representantes de empresas y parques industriales asistentes coincidieron en que Coahuila tiene un nivel de seguridad muy elevado para ellos y para todo su personal, lo que incentiva la llegada de nuevos capitales, pues es un tema fundamental en la decisión de dónde instalar nuevas plantas de producción, a pesar de la incertidumbre que se tiene por los altibajos del mercado mundial.

El Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, garantizó una coordinación total con ellos a través de diversos canales de comunicación como grupos empresariales de Whats App, fórmula muy exitosa y probada con los ciudadanos, así como un contacto directo para la atención inmediata de las situaciones que puedan ser de riesgo.

Enfatizó que el mejor aliado de la seguridad son los ciudadanos, en este caso conocer la problemática de quienes dirigen empresas y que en sus manos se encuentra personal operario, vehículos de carga y transporte, como proveedores locales y de otras entidades.

Fernández Montañez presentó al equipo de seguridad en el estado, a quienes exhortó a mantener la comunicación constante con los representantes de las empresas instaladas en todo Coahuila y a través de ellos, presentar las diversas acciones que se pueden implementar.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez, señaló que la Policía Estatal trabaja para seguir teniendo a un Coahuila Seguro y Blindado, lo que se ha logrado gracias al Fortalecimiento del Modelo de Seguridad.