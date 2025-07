Sedición en Los Ángeles: otra amenaza internacional

Llamó la atención cómo el viernes pasado, ante los medios, Claudia Sheinbaum hizo un muy peculiar llamado público a que se hicieran manifestaciones —algo que repitió más de tres veces— ante la amenaza del gobierno norteamericano de aumentar los impuestos a las remesas que se envían de los Estados Unidos a México.

Lo anterior sucedió, en parte, debido a las burlas públicas del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, acerca de que aquello sucediera, recibiéndose la noticia de que sólo por ese despliegue individual de estulticia de su parte, el congreso estadounidense había dispuesto aumentar el monto de 3.5 a 5 por ciento.

A lo anterior se sumaron las desafortunadas publicaciones del subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas, quien en vez de fungir como un agente moderador acorde con sus funciones, empezó a secundar lo anterior al justificar las violentas protestas que ocurrieron en Los Ángeles, aludiendo puerilmente a que aquella ciudad era el resultado de migraciones históricas de “latinos” — para no reconocer la herencia hispánica como origen de la ciudad—, europeos, negros y asiáticos, como si se tratara de un reclamo normal e histórico.

El lunes siguiente, Sheinbaum intentó retractarse negando públicamente lo que había dicho el viernes, apelando desde un tono más conciliatorio. Sin embargo, esta situación ya le valió una visita personal por parte del secretario de Estado norteamericano Christopher Landau, en lo que con justicia puede considerarse tanto un justo reclamo como un amago directo.

Y es que las recientes protestas en California, que incluyeron tomas de oficinas federales, destrucción de propiedad privada y quema de vehículos mientras de manera cretinesca se ondeaban no sólo banderas mexicanas sino también de la ex Unión Soviética y hasta de organizaciones terroristas como Hamas, fueron vistas por la administración Trump no como simples manifestaciones migratorias, sino como parte de una operación de desestabilización articulada desde fuera y una amenaza a su seguridad nacional.

A lo anterior habría que agregar todavía las declaraciones del ex jefe de la DEA, Derek Maltz, quien en entrevista ha revelado esta semana que, además de lo ocurrido en Los Ángeles, el Cártel de Sinaloa ha incorporado en sus filas a mercenarios colombianos, lo que a su juicio justifica una intervención militar más directa del gobierno norteamericano en nuestro país.

De acuerdo con palabras propias de uno de los asesores de seguridad en Washington: “Ya no estamos ante activismo político; estamos ante una guerra de guerrillas transnacional con respaldo de actores hostiles”.

La primera represalia ha sido clara y brutal. El senador Eric Schmitt —el mismo del cual intentó burlarse Fernández Noroña— realizó un nuevo anuncio en el que proponía una legislación para elevar el impuesto a las remesas de México de 3.5 por ciento a 15 por ciento, rematando su propuesta con la siguiente frase: “Estados Unidos no es la alcancía de cochinito del mundo, y no tomamos amablemente las amenazas”.

Esta amenaza implica consecuencias para México, pues de aprobarse el nuevo impuesto del 15 por ciento, enfrentaría un colapso económico sustancial, sobre todo en los estados más dependientes y menos productivos del país, como Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, entre otros, donde las remesas representan más del 20 por ciento del PIB local.

Tal parece que tanto el presidente Trump como su gabinete han llegado a una conclusión estratégica: si no se detiene ahora esta coalición entre narco, populismo y potencias antiestadounidenses, el daño será irreversible, y no sólo en Estados Unidos, sino en todo el hemisferio, con lo que se confirma una ruptura silenciosa entre la Casa Blanca y el gobierno mexicano.

Según sus propias palabras, filtradas por un funcionario miembro del Consejo de Seguridad Nacional en Washington: “México no es el enemigo, pero lo han secuestrado. Y si no liberamos a nuestro vecino hoy, será nuestro verdugo mañana.