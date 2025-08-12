Coahuila GOBIERNO DE COAHUILA Monclova Ramos Arizpe Coahuila Saltillo

Secretaría de Educación de Coahuila hace cambios y entrega nuevos nombramientos

Los cambios reflejan el compromiso del gobernador Manolo Jiménez para impulsar la educación de calidad

ANGÉLICA SANDOVAL

Coincidente con el nuevo ciclo escolar 2025-2026, el Gobierno de Coahuila anunció nuevos nombramientos en la Secretaría de Educación del Estado (Sedu) señalando que se realizan con la intención de fortalecer el quehacer de la dependencia en la entidad.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el titular de la Sedu, Emanuel Garza Fishburn y el subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, Ignacio Castillo Carabes, entregaron los nombramientos, destacando que los cambios reflejan el compromiso del gobernador Manolo Jiménez para impulsar la educación de calidad, como factor indispensable para consolidar el desarrollo y el bienestar de Coahuila.

Los nombramientos entregados fueron los siguientes:

Javier Guadalupe Rodríguez Rodríguez quedó al frente de la dirección de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) mientras que Laura Elena Riojas Dávila quedó en la dirección de la Escuela Normal Regional de Especialización (ENRE).

En la dirección de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (BENC) se nombró a Marcia Elizabeth Jiménez Hoyos y en la dirección de Servicios Educativos Regionales de Cuatro Ciénegas a Juan Miguel Hernández Álvarez.

En Servicios Educativos Regionales de Sabinas se nombró a María del Socorro Jiménez Benavides como nueva titular y en la dirección Administrativa de Secundarias Técnicas a Yannet Esther Sánchez Cárdenas.


En la dirección Administrativa de Secundarias Estatales quedó Eva Gabriela Galván Leal y en la dirección Estatal de Profesiones, Norma Karina Hurtado López.


Horacio Enríquez Robles fue nombrado como director Administrativo de Primarias Estatales y Juan Darío Hernández Guerrero como director del Instituto Tecnológico de Monclova.



               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx