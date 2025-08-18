Secretaría de Bienestar Coahuila anuncia registro para la Pensión de Adulto Mayor de 65 años y más

La Secretaría de Bienestar en Coahuila, dio a conocer que del 18 al 30 de agosto, se llevará a cabo el registro para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores en todo el estado.

El delegado federal de Programas para el Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, recordó que este programa universal está dirigido a quienes tienen 65 años o más.

Mencionó que las y los interesados deben acudir a los Módulos de Bienestar más cercanos de lunes a sábado, en un horario de 9:00 horas a 16:00 horas.

Para su registro deben presentar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio (no mayor a seis meses), así como número telefónico de contacto

Además, para conocer la fecha, hora y ubicación exacta de los Módulos de Bienestar en Coahuila, la Secretaría de Bienestar invita a consultar la página oficial: www.gob.mx/bienestar.

De manera complementaria, continúa también la incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de ampliar la cobertura de apoyos en el estado.