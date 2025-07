El gobierno se siente. El desgobierno también. Locke dixit. Hoy el desgobierno se pasea desnudo frente a los mexicanos.

En Las Lagunas de Zempoala -Parque Nacional- que era bellísimo, desde hace un par de décadas la imparable tala clandestina hacía gala de impunidad. Troncos paseándose por las carreteras. Hoy el narco se ha apoderado de la zona. En las narices de la capital de la República y nada pueden hacer. Transitar de Cuernavaca a México, puede ser una terrible experiencia. Al pasar la famosa "Pera", en una zona de curvas muy abiertas, ciertos días de la semana, ocurren accidentes en serie. Casualmente, en minutos, aparece la GN, alguna grúa y agentes de compañías de seguros. Extraño que en un tramo de un par de kilómetros se den tantas desgracias. No es extraño si se arroja aceite a la vía. Allí comienza la extorsión. Para salir de la trampa se necesita depositar en un teléfono, digamos 15 000. ¿Y las autoridades, acaso no se han dado cuenta? La autopista CDMX-Querétaro es una de las más peligrosas del país por atracos. Ni allí llegan. En promedio, cada mes de esta gestión, un alcalde es asesinado. La ONU destaca que las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos y Canadá, tienden a la estabilización e incluso declinan. En contraste, en México, hay un "aumento sostenido de ingresos a tratamiento". No satisfechos con el incontrolable "huachicol", ahora se descubren refinerías clandestinas. El desmonte comenzó hace seis años, nadie se percató. Ahora aparecen barcos de buena capacidad con combustible. La ruta llevaba años. Nulo control de las autoridades. Para el 2026 PEMEX deberá pagar 51 mdd. diarios como amortización de su deuda. Asumirla por parte del Estado aumentaría la deuda nacional en varios puntos del PIB. Nos pondría en la mira de las calificadoras. El "modelo" de la empresa de Estado es inviable. La producción cae, la refinación es un barril sin fondo. Subsidiar con IEPS "es patear el bote". Que presenten pruebas, lanzó por la mañana la presidenta ante la embestida del Tesoro. Por la tarde la autoridad hacendaria intervendría a las tres instituciones financieras señaladas. Aquí si había información guardadita. La Marina incauta un submarino con droga, entonces sí se puede. Desde hace años se sabe de esas ingeniosas naves. Koldo García, el operador oscuro de Pedro Sánchez, tenía su sucursal en México por allí desfilaron altos funcionarios del gobierno de AMLO. El Gobierno Federal termina premiando a la CNTE con el congelamiento de la edad de retiro. Costo: alrededor de 80,000 mdp. ¿Qué le dirán a otros sindicatos? Al INAI lo desaparecieron por mil. CONEVAL, otro difunto, en el 2024 costó 411 mdp. Dejamos pasar el "bono demográfico". El problema de las pensiones tiene sólo 3 salidas: elevar la edad de retiro, o las cuotas o ambas. De nuevo negación de la realidad. No tienen para las pensiones, ni para los consulados en EUA, claves en este momento, pero anuncian más de un billón en inversión en trenes. Sheinbaum presiona a la Corte para que resuelva casos en "favor del pueblo". ¿Y las leyes? La inversión nueva cae al mínimo de hace 31 años. ¿Nearshoring? El crecimiento pronosticado es de 0.1, si nos va bien. IVA e ISR no aumentarán. El empleo formal no crece. La informalidad avasalla. Viento en popa, afirman.

Sheinbaum heredó un desastre: salud, educación, seguridad, energía, infraestructura, etc. El problema es que no quiere asumirlo. A García Harfuch, el único elemento que hoy muestra resultados, lo vetaron para la CDMX. Sheinbaum no tiene el control de la bancada morenista ni en Diputados, ni en el Senado. Su partido está en manos del hijo de su mentor. Del gabinete, son contados los miembros que responden a ella.

El querido "Pepe" Romero Apis lo asentó en estas páginas: "La fotografía de México no se corresponde a la radiografía". El show mañanero no puede ocultar la realidad.

Sheinbaum está en el poder, pero no gobierna. Se siente.