Se quedan sin luz por tres días en RA; protestan contra CFE

Cansados de pasar tres días sin electricidad, vecinos de la colonia Eulalio Gutiérrez de Ramos Arizpe, tomaron las calles este lunes por la mañana para exigir una solución inmediata a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte de energía ocurrió desde el sábado tras una fuerte tormenta con intensas ráfagas de viento que azotó la región.

La manifestación se realizó sobre el bulevar Manuel Acuña, a la altura del puente La Reina, donde los residentes bloquearon la vialidad en sentido oriente-poniente a partir de las diez de la mañana.

Los afectados exigieron que la CFE restableciera el servicio eléctrico en la zona, pues aseguran que nadie había acudido a atender la falla desde el fin de semana: “Llevamos días sin luz, con alimentos echados a perder, aparatos dañados y niños en casa con calor. No es justo, necesitamos una respuesta”, expresó una de las manifestantes.

Luego de la protesta, personal técnico de la CFE se presentó en el sitio para informar que ya se realizaban maniobras en la zona. Explicaron que, debido a la intensidad del temporal, fue necesario hacer una revisión a fondo del cableado y transformadores para detectar otras posibles averías.

Después de poco más de dos horas, cerca de las 12:30 del mediodía, se logró reactivar el suministro eléctrico en gran parte de la colonia, lo que permitió que los inconformes levantaran el bloqueo y se retiraran del lugar; sin embargo, no todo el sector recuperó el servicio, pues vecinos denunciaron que algunas viviendas continúan sin luz, pese a los trabajos anunciados por la comisión.