Coahuila Saltillo Monclova Ramos Arizpe Coahuila AHMSA

Ramos Arizpe

Se quedan sin luz por tres días en RA; protestan contra CFE

Ramos Arizpe

Se quedan sin luz por tres días en RA; protestan contra CFE

Se quedan sin luz por tres días en RA; protestan contra CFE

MARISELA SEVILLA

Cansados de pasar tres días sin electricidad, vecinos de la colonia Eulalio Gutiérrez de Ramos Arizpe, tomaron las calles este lunes por la mañana para exigir una solución inmediata a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte de energía ocurrió desde el sábado tras una fuerte tormenta con intensas ráfagas de viento que azotó la región.

La manifestación se realizó sobre el bulevar Manuel Acuña, a la altura del puente La Reina, donde los residentes bloquearon la vialidad en sentido oriente-poniente a partir de las diez de la mañana.

Los afectados exigieron que la CFE restableciera el servicio eléctrico en la zona, pues aseguran que nadie había acudido a atender la falla desde el fin de semana: “Llevamos días sin luz, con alimentos echados a perder, aparatos dañados y niños en casa con calor. No es justo, necesitamos una respuesta”, expresó una de las manifestantes.

siglonet-229552


Luego de la protesta, personal técnico de la CFE se presentó en el sitio para informar que ya se realizaban maniobras en la zona. Explicaron que, debido a la intensidad del temporal, fue necesario hacer una revisión a fondo del cableado y transformadores para detectar otras posibles averías.


Después de poco más de dos horas, cerca de las 12:30 del mediodía, se logró reactivar el suministro eléctrico en gran parte de la colonia, lo que permitió que los inconformes levantaran el bloqueo y se retiraran del lugar; sin embargo, no todo el sector recuperó el servicio, pues vecinos denunciaron que algunas viviendas continúan sin luz, pese a los trabajos anunciados por la comisión.




“Agradecemos que hayan venido, pero no todos fuimos atendidos. Hay familias que siguen esperando. La CFE debe terminar el trabajo y no dejar esto a medias”, exigió una habitante afectada.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ramos Arizpe

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Se quedan sin luz por tres días en RA; protestan contra CFE


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407408

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx