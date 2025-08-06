Se prepara Coahuila para recorte de 800 mdp por parte de Federación

El recorte de 800 millones de pesos en participaciones federales obligará a Coahuila a replantear su estrategia financiera para lo que resta del año; así lo dio a conocer Jesús María Morales Padilla, Administrador Fiscal del Estado, quien subrayó que se reforzará la recaudación local y se extremará el control sobre el gasto público.

La noticia fue confirmada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la más reciente reunión de funcionarios fiscales del país, donde se explicó que el ajuste se debe a una caída en la recaudación nacional y a cambios en los parámetros que determinan la distribución de recursos a los estados.

“Hay incertidumbre sobre cómo vamos a cerrar el segundo semestre en términos de flujo federal, por eso debemos actuar con responsabilidad y mantener finanzas sanas”, explicó Morales Padilla.

El funcionario indicó que, ante esta situación, la administración estatal se enfocará en fortalecer los ingresos propios; los esfuerzos estarán centrados en optimizar la recaudación del impuesto predial y de derechos como el cobro de agua en los municipios, dos de las principales fuentes de ingresos locales.

Coahuila, afirmó, se mantiene entre los estados con mejor desempeño en materia recaudatoria; esta condición, dijo, permitirá amortiguar en parte el recorte federal y alcanzar la meta de recaudación estatal, que este año asciende a 11 mil 700 millones de pesos.

Además, Morales Padilla adelantó que el estado podrá acceder a estímulos fiscales que podrían mejorar la posición financiera en el próximo ejercicio, aunque insistió en que será clave mantener una gestión eficiente de los recursos disponibles en el corto plazo.

“El reto es grande, pero estamos preparados para enfrentarlo sin afectar los servicios ni los programas esenciales. Con disciplina fiscal y responsabilidad, saldremos adelante”, concluyó.