Se manifiestan contra agencia automotriz JAC; exigen respuesta por fallas recurrentes en vehículos

Propietarios de vehículos de la marca JAC realizan una manifestación afuera de la agencia automotriz, ubicada en la esquina de avenida Allende y calzada Colón de Torreón, para expresar su inconformidad por las constantes fallas de las unidades nuevas que compraron y la nula respuesta de los encargados; también buscan alertar a la ciudadanía para que evite adquirir dichas unidades.

Los inconformes llevaron varias mantas con la frase “Fraude JAC Torreón; no cumple con sus garantías; seis meses sin camioneta”, por el caso del médico Jesús Jacob Alonso Marrufo, quien en diciembre de 2023 compró una camioneta tipo pickup Frison modelo 2024, de esa marca y desde entonces ha tenido fallas recurrentes, de tal forma que lleva medio año sin poder usarla.

El quejoso señaló que desde que hizo la compra, al tercer día el vehículo empezó a tirar un líquido, fue a la agencia y le dijeron que había que cambiar unas abrazaderas, pero la falla continuó y tuvieron que cambiar la pieza, pero por garantía, ésta se tardaría 45 días en llegar, y ante el reclamo de que sería mucho tiempo, consiguieron la pieza de otro vehículo y se la pusieron.

El 8 de diciembre de 2024, cuando iba en carretera a Chihuahua, se encendieron todas las luces del tablero y se mató por completo; en ese caso la agencia no le hizo válida la asistencia vial ni el arrastre del vehículo, solo le apoyaron con cuatro mil pesos del costo total por 28 mil.

En esa ocasión le dijeron que era falla del motor, duraron tres meses para la reparación, pero volvió a tener descomposturas y desde hace seis meses la camioneta está en el taller.

Otro caso de fallas en camionetas JAC

Otro caso es el de Adrián Alvízar Martínez, quien compró una camioneta de lujo tipo SEI7 Pro, modelo 2022, empezó a tener fallas, la llevó a revisión y le dijeron que eran fallas de operación o conducción, “que yo era quien no sabía manejar prácticamente, les comenté que si su camioneta era tan especial, por qué no me dieron un curso”, comentó en tono sarcástico.

En este caso, la Profeco ni siquiera ha validado la denuncia que presentó, pues además la agencia argumentó que como la camioneta no había recibido el mantenimiento no se podía hacer válida la garantía.

“Era imposible que le diera mantenimiento si todo el tiempo ha estado en el taller, donde ni siquiera le han hecho nada y la empresa no se hace responsable”.

Los inconformes acudieron con algunos compañeros de trabajo quienes les han dado todo el apoyo, mientras que encargados de la agencia automotriz no quisieron emitir declaración alguna para este medio de comunicación, pues según señalaron, estaban a la espera de que llegara el representante jurídico.