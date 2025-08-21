Se incendia Relleno Sanitario en Viesca, alcalde denuncia que los siniestros son provocados

El incendio que se registró en el Relleno Sanitario de Viesca fue provocado, denunció el alcalde Jorge Vélez Sandoval, quien dijo que con este suman alrededor de 15 siniestros los que se registran en distintos puntos del municipio, lo cuales reiteró lo hacen intencionalmente.

Confirmó que fue alrededor de las 8:30 de la noche de este miércoles que le avisaron que el tiradero municipal de basura se estaba quemando, por lo que el personal de Protección Civil y Seguridad Pública se trasladaron al lugar, el cual tiene una superficie de alrededor de tres hectáreas y se encuentra por la carretera que conduce al municipio de Parras, en la cercanía del ejido El Amparo.

Incluso dijo que se le notificó a la coordinación en La Laguna, de Protección Civil del Estado y acudieron al lugar para supervisar las maniobras, incluso se solicitó el apoyo de Bomberos Matamoros y Torreón, pero debido a la tierra del terreno está “suelta” aunado a gran acumulación de basura, dificultaba el introducir pipas y maquinaria y para no poner en riesgo al personal de auxilio se optó por realizar maniobras a distancia, como el hacer zanjas para “cortar” el fuego.

El edil manifestó que fue alrededor de la una de la madrugada de este jueves que lograron controlar la situación, debido a que tuvieron que esperar varias horas para que bajara la intensidad de las llamas para utilizar las pipas para extinguir el fuego y luego con una maquina bulldozer remover todos los desechos a fin de descartar que volviera a prender.

“No te puedes meter al relleno, está flojo el subsuelo y por la misma basura era muy difícil entrar con las pipas y maquinaria, porque el fuego si estaba aparatoso y estaban tronando todo el mugrero y tuvieron que esperar a que la basura prácticamente terminara de quemarse para empezar a echarle agua y remover todo y para la una de la mañana ya estaba controlado y horas más tarde se logró sofocarlo casi al cien”.

Reiteró que en lo que va de la administración llevan 15 incendios; el de mayor magnitud fue en la Villa de Bilbao donde afectó unas 40 hectáreas y desde luego daño flora y fauna, incluso recordó que para apoyar en las maniobras también se contó con el apoyo de Protección Civil Estatal y las corporaciones de Matamoros, Torreón y San Pedro, así como del personal de Sedena, Guardia Nacional y voluntarios de varios ejidos.

Repitió que, también ha habido incendios en la cabecera municipal, en Saucillo y otras localidades del municipio y reiteró que lo hacen “con dolo” y aunque dijo que sospecha de quienes pudieron provocarlos, prefirió no revelar detalles, ya que serán las autoridades competentes las que se encargarán.

“Quien sea responsable se va a judicializar. Ya es un delito grave provocar un incendio y así lo hizo saber el gobernador, ya se enteró y a parte por lo que estuvieron provocando en Parras, Saltillo y algunos fueron en parajes naturales. Si sospecho de alguien, pero mejor me espero”.