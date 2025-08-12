Se eleva costo de la canasta alimentaria: Inegi

En julio de 2025, los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, referentes al costo de la canasta alimentaria, fueron de 2.9 % en el ámbito rural y de 4.3 % en el urbano, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe destacar que es la primera vez que el Instituto da a conocer esta información, luego de asumir las labores que venían realizando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tras su reciente desaparición.

El cambio en el ámbito rural se ubicó por debajo de la inflación general anual (3.5 %), mientras que, en el caso del urbano la superó. Respecto a julio de 2024, la variación del costo de la canasta básica disminuyó 5.0 puntos porcentuales en el ámbito rural y 3.0 puntos porcentuales en el urbano (estas eran de 7.9 y 7.3 %, respectivamente).

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res, fueron los que más contribuyeron al aumento anual de la canasta alimentaria. Ambos presentaron mayor incidencia en el ámbito rural. En este, la molida de res fue el tercer rubro que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca.