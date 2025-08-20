Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro

Se beneficia a 1,300 personas de San Pedro en Programa de Empleo Temporal

MARY VÁZQUEZ

Se amplió el número de beneficiarios en el Programa Extraordinario de Empleo Temporal, en el municipio de San Pedro, ya que se hablaba de que solo se generarían alrededor de 750 jornales, pero tras el arranque de dicho programa se confirmó que son unos 1,300 trabajadores los que se contrataron en cerca de cien ejidos.

Lo anterior lo dio a conocer el integrante de la mesa directiva de la CNC en el municipio, Antonio Castañeda Delgadillo, quien dijo que ante la organización campesino se registraron 517 personas y el resto se inscribió a través de los cuatro módulo de riego que hay en el municipio.

Como se recordará el citado programa fue gestionado por el Gobierno del Estado, ante la Federación, en donde se autorizaron 75 millones de pesos, los cuales se aplican a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y se beneficia a 4 mil 400 personas con un sueldo de 350 pesos diarios.

El entrevistado agregó que, desde el jueves de la semana pasada iniciaron los trabajos en la red de canales y el primer tramo donde se trabajo fue en el ejido Tacubaya, luego en Santa Elena y así fueron empezando paulatinamente en las distintas comunidades rurales. Los primeros dos o tres días ya sumaban unas 15 comunidades rurales y para ayer miércoles ya se trabajaba en los 10 ejidos que se estima que entraron en el programa, aunque en algunos se abocan a la limpieza en tramos de 5 kilómetros, pero hay ejidos en que son más de 15 kilómetros lo que abarca canal principal.

Mencionó que los trabajos consisten en; desazolve al interior del canal, retiro de maleza al interior y exterior, así como el retiro de mezquites que se encuentran alrededor del canal y en algunos ejidos podrían concluir antes de los meses que durará el programa, pues reiteró que hay localidades en donde son muy pocos kilómetros de canal, esperarán indicaciones de la empresa encargada de supervisar los trabajos para ver si se extiende la limpieza de las acequias o ramales pequeños o en los caminos aledaños a la red hidráulica.


“Mañana (hoy) se cumple una semana que empezó el programa y hay ejidos en donde avanza más que en otros por se van haciendo las cosas muy bien, diría yo, por que se están aplicando como nunca. Se esta haciendo desmonte, se limpia todo el canal, se quitan toda la tierra, la basura, la hierba que hizo por la lluvia, los mezquites que están dentro y a un lado del canal, en donde no se puede meter maquinaria para quitarlos y nosotros los estamos retirando a pura mano, con pala, talacho y hacha”.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: San Pedro Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
