A lo largo de mi vida laboral he desempeñado diversas actividades, en distintas empresas, afortunadamente, siempre con cargos relacionados al deporte, que es mi pasión, mi actividad favorita, mi “modus vivendi”, de lo que me siento muy orgulloso, pero sobre todo, muy feliz. Durante ese recorrido en los diversos trabajos que la vida me ha presentado, jamás he realizado un oficio que ha estado a mi alcance, pero al que siempre le he dado la vuelta;, me refiero al trabajo de ser asesor de imagen o vocero de alguna persona o empresa, y es que me parece muy presuntuoso que yo le pueda dictar a alguna persona pública o a toda una organización, lo que debe decir o la manera en que deba comportarse.

Soy un lagunero hasta la médula, nací en la Clínica del Magisterio que estaba ubicada en la calle Leona Vicario, en el Centro de Torreón, viví gran parte de mi vida en la colonia La Fuente, al sur de esta ciudad, y ahora mismo vivo con mi familia, mi esposa de Torreón, mi hija de Torreón, en la Zona Norte de la ciudad, de lo que me siento muy orgulloso, pero sobre todo, muy feliz. Como lagunero que ama esta tierra, me siento con todo el derecho de decir que jamás he sentido “envidia” o alguna cosa parecida entre los equipos deportivos profesionales que representan a mi querida región, por lo que me sorprendí demasiado, cuando el pasado martes, mientras narraba el épico regreso del Unión Laguna en Zapopan, me llegaron algunos mensajes en redes sociales, de personas que se identificaban como laguneros y tenían el deseo de que terminara la temporada del equipo de beisbol, porque “le roba reflectores al futbol”, increíble.

Así, aunque no me creo en la capacidad de recomendarle a un adulto la manera en que “se debería comportar”, hoy sí le tengo que decir al buen Aleco Irarragorri, que se equivocó, ese acto de quitarle a un aficionado una gorra del Unión Laguna, para regalarle y que se pusiera una del Santos Laguna, no fue un acto atinado, aunque estoy seguro, no lo hiciste con mala intención y vas a aprender de esto. Si te das cuenta, querido y admirado Aleco, en ambos equipos está el sufijo LAGUNA, esa identidad, esa palabra, es su esencia, porque representa a su gente, esa que los directivos siempre definen como “la razón de ser” de los equipos, la afición.En Nueva York, la capital del mundo, que tiene una enorme tradición deportiva, anuncian en el sonido local del Yankee Stadium que los Knicks ganan un partido de playoffs y la gente celebra a todo pulmón; en Boston, los Medias Rojas invitan a los Bruins y a los Patriotas a lanzar la primera bola, es un ejemplo de cómo el deporte crea comunidad, crea identidad con una ciudad, con un sentimiento de arraigo. ¿Por qué en La Laguna no hemos de tomar esos estándares, esos ejemplos positivos? Así como no encuentro razones que lleven a mis paisanos a desear que pierda un equipo de su tierra, no las encuentro tampoco para que un directivo de un equipo deportivo que es un verdadero símbolo de la región, no exprese apoyo a una organización de su misma ciudad, que juega otro deporte, pero que busca lo mismo: representar con la mayor dignidad posible a la Comarca Lagunera. Un acto así, de un directivo de un equipo símbolo de la región, solamente alimenta una polémica o competencia que no debería existir.Desde mi posición de periodista deportivo, pero sobre todo, de lagunero, me atrevo a hacer ese llamado, el de ser orgullosos de nuestra tierra, de nuestros equipos, de nuestros atletas, son nuestros vecinos, nuestros compañeros de la escuela, nuestros símbolos de identidad en el terreno deportivo. No tiene absolutamente ningún sentido el comparar o poner a competir en el imaginario a Santos Laguna y a los Algodoneros del Unión Laguna, son organizaciones muy diferentes, con realidades actuales e históricas muy distintas, bueno, son deportes diferentes, eso debería bastar para saber que es absurdo ponerse a decir que uno es mejor que otro, o uno es más que otro, porque para los laguneros, ambos son símbolos muy valiosos.

Dicen en las redes sociales, “No los compares, sólo disfrútalos”, creo que aquí, cabe a la perfección. Que tengan excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.

Aarón Arguijo GamiochipiX: @peugeot29