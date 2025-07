Se vive ya el último mes completo de temporada regular en Liga Mexicana de Beisbol y los aficionados laguneros claman por refuerzos para el Unión Laguna, que actualmente pelea el tercer lugar del standing de la Zona Norte, que sigue bastante competido por los puestos de playoffs. Hoy mismo, a las 23:59 horas, concluirá la etapa de cambios de peloteros para los equipos, aunque se abrirá otra breve ventana más adelante, hoy es, digamos, la última oportunidad para firmar en cantidades mayores, pues en esa última etapa de transferencias, los equipos sólo podrán firmar a un elemento de LMB y uno de liga foránea, como máximo.

Si analizamos el concepto de “refuerzo”, descubrimos que se refiere a un implemento, en este caso un pelotero, que haga “más fuerte” el elemento que ya tienes, en este caso, un equipo, ese es el objetivo al añadir a alguien hacia un equipo, que lo ayude a ser más fuerte. Claro, no siempre funciona, a veces el equipo no se hace más fuerte, queda igual, o incluso en otras ocasiones, queda debilitado, es entonces donde entra la mano de los directivos, en la elección adecuada de ese elemento, para que su llegada le provea mayor fortaleza al equipo que ya se tiene.

Para este viernes, lo que se espera es precisamente eso, que el Unión Laguna pueda dar a conocer nombres de refuerzos que aporten al equipo, que lo hagan más competitivo, más fuerte, tal y como lo dicta la semántica en esta palabra tan pronunciada durante los días recientes, en la calle, en el watts app, en las redes sociales. Laguna dio en el clavo con Damon Dues, que de inmediato se ha hecho sentir con el bate y ha sido importante para el equipo, precisamente de ese calibre es que requiere el equipo Guinda, a los que lleguen a sumarse.

En este sentido, Unión Laguna ha vivido dos realidades completamente diferentes durante los años anteriores, pues en 2023, JC Escarra llegó sobre la marcha para convertirse en un pelotero “clutch” que fue muy importante para que el equipo llegara a consagrarse campeón de la Zona Norte, mientras que al año siguiente, Greg Bird llegó con altas expectativas por sus credenciales de Ligas Mayores, pero nunca pudo encontrar ritmo bateador con los Guindas, bueno, ni siquiera la salud le acompañó; ninguno de los dos siguió con el equipo, y en el caso de Bird fue más doloroso, pues los Algodoneros tuvieron que ceder peloteros a cambio.

La oficina Guinda ha estado en la búsqueda de peloteros probados en Liga Mexicana de Beisbol, con la intención de que el margen de error se reduzca, las negociaciones se encenderán este viernes y ya veremos si logran llegar a sus objetivos.

Es necesario que lleguen los refuerzos, pues el roster ha lucido “corto” y cuando se vive la séptima, octava entrada, que se requieren corredores o bateadores emergentes, luego no se pueden hacer los movimientos, debido a que quedaría desprotegida la defensa para el resto de los respectivos juegos, de eso deben estar conscientes los directivos Guindas.

En cuestión de lanzadores, el pasado miércoles, José Molina utilizó a los novatos Miguel León y Joel Rangel, ambos aceptaron carreras, pero hicieron trabajos aceptables, más aún al considerar que les ha tocado jugar en una LMB con bateo muy fuerte, hay que echar un vistazo a la efectividad de los líderes, en individual y colectivo. Algunos aficionados señalaban que ellos sólo deben lanzar cuando Laguna tenga mucha ventaja en el score, pero caray, la liga es competitiva, ¿cada cuánto se dan scores tan amplios? Regularmente tenemos juegos apretados.

Ellos son pitchers profesionales, están en el roster, por tanto, tienen que lanzar, para eso están en el equipo, para ello se preparan todos los días, el bullpen es amplio, y todos deben ser tomados en cuenta, más aún los novatos, que únicamente podrán hacerse pitchers, subiendo a la lomita, no hay otra manera. Cuestionan si León o Rangel tienen lo necesario para lanzar en LMB, pero no quieren que suban a la loma, ¿entonces cómo lo vamos a averiguar? Que tengan excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27