Las series Inter Zonas suelen resultar un ejercicio interesante, aunque lamentablemente, son solamente cuatro cada año, durante la temporada regular en Liga Mexicana de Beisbol. Para los Algodoneros del Unión Laguna, el viaje fue bastante largo, al visitar al Águila de Veracruz, en un compromiso que bien merecería ser bautizado como ‘La Serie de Martín Dihigo, al ser las dos organizaciones con las que más brillo el genial Martín Magdaleno Dihigo Llanos, durante su paso por la LMB.

Quizá, los que más sufren para habituarse a jugar en otra “Zona” del país, son los lanzadores, en el caso del Unión Laguna fue evidente durante el juego del martes, en el que Aldo Montes batalló para mostrar su acostumbrado control durante los primeros innings, entre el sudor y las propias condiciones del Puerto Jarocho, con la altitud y la humedad, sufrió Aldo, aunque al final supo apretar las tuercas para lograr su séptima victoria en una estupenda temporada para el nativo de Tijuana. Hace un par de años, en una gira también por Veracruz, pude ver de cerca el trabajo de preparación que realizaron los pitchers Guindas en turno para esa serie, comandados por el buen Arturo Ruiz, coach de bullpen, descubrieron de inmediato las dificultades que suele imponer el hecho de lanzar a nivel del mar.

“La slider tarda más en hacer su gancho, la curva rompe un par de pulgadas menos, el cutter camina menos”, explicaciones de ese tipo, les daba el buen Arturo a los atentos pitchers del equipo lagunero, que terminó por caer en esa serie, aunque luego ganaría el compromiso en Mérida para amarrar unos playoffs que resultarían inolvidables. Esos retos deben asumir los lanzadores, aunque también hay desafíos para los bateadores, no es raro escucharlos decir “ese batazo se iba en cualquier otro parque, menos aquí”, son cosas del beisbol que suceden en todas las ligas, basta voltear a ver el “paraíso” del bateo que resulta ser la casa de los Rockies de Colorado, en las Grandes Ligas, y su contraste con escenarios como los de San Francisco o Pittsburgh.

Ahora, la próxima semana le tocará a Guerreros de Oaxaca y Bravos de León el habituarse rápido a las condiciones del Estadio de la Revolución, en las únicas series de temporada regular, en que equipos de la Zona Sur jugarán en Torreón. A mí me gustan bastante estas series Inter Zonas, me gustaría bastante que se realizaran más series así durante el año, pero también entiendo que se haya tomado la determinación de que fueran reducidas desde hace algunos años; más allá de los gastos elevados que implican para los equipos, creo que también es un desafío mayúsculo el tema de los traslados, pues en nuestro país no existen las suficientes conexiones aéreas para facilitar estos juegos, prueba de ello, el que Unión Laguna jugará el lunes en Puebla, y el martes deberá recibir a los Guerreros de Oaxaca en Torreón; gajes del oficio.

Por lo pronto, vendrá una serie que dará una remembranza de la disputa por el gallardete de hace un par de años, los Algodoneros visitarán a los Pericos de Puebla durante sábado, domingo y lunes, días atípicos para que se juegue una serie, pero con el objetivo de tener transmisión nacional el lunes, que el juego va por la cadena ESPN, a disfrutar la serie completa! Y este domingo continuará la Serie Final en la Liga Dominical de Beisbol de La Laguna, esta vez en el Estadio de la Sección 64, imperdible! Le aconsejo asistir para disfrutar buena pelota.

Excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.