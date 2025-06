Siete series ganadas de forma consecutiva, tienen a los Algodoneros como el equipo más “caliente” en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol; siempre será positivo el obtener victorias, y eso se traduce en ganar series, pero amables aficionados, en pleno junio, eso significa realmente poco. No me malinterpreten, por supuesto que es positivo establecer buenas rachas, mantenerse en la parte alta del standing, posicionarse como un equipo contendiente, pero el propio José Molina lo ha dicho: “la temporada no acaba hoy, ni mañana, acaba en septiembre”.

Muchos comentarios, levantó la actuación del Unión Laguna en el segundo juego de la doble cartelera en Monclova, donde los Guindas, ya con la serie en el bolsillo, jugaron con una alineación que no habían utilizado previamente en la temporada, y en la que figuraron elementos jóvenes como el cachanilla Ramón Mora, el neoleonés Gael Guzmán, además del curazoleño Hendrick Clementina. “Molina regaló el juego”, “Debió guardar a Aldo Montes”, “La barrida estaba al alcance, debió ir por ella”, fueron algunas de las reclamaciones que realizaron numerosos aficionados vía redes sociales, incluso algunos amigos me lo decían por teléfono, como el licenciado Cui Cuéllar, que tras algunos años de ausencia como abonado, recuperó la memoria beisbolera.

El gran Claudio Martínez, compañero de tinta en estas mismas páginas y una leyenda en la redacción de Deportes de El Siglo, bien explicó en una atinada publicación, lo necesario que es el descanso en un equipo de beisbol profesional, que afronta 93 juegos en una temporada, y que experimenta además el desgaste de los viajes constantes. Hoy, los Algodoneros tienen elementos importantes lesionados, por lo que no está de más el dar descanso a elementos considerados titulares, para evitar que vengan más lesiones o desgaste, como ejemplo, Jonathan Schoop había jugado todos los encuentros de la temporada, con la serie en la bolsa, tiene lógica el darle descanso, ¿no? Por otro lado, si tienes siete series ganadas de forma consecutiva en la temporada, también hay lógica en dar oportunidad a los jugadores jóvenes para estar en el diamante, ¿o entonces cuándo van a jugar? No es tan difícil encontrar la lógica a los movimientos realizados, por supuesto que se comprende el deseo de algunos aficionados por ganar todos los juegos, pero jamás un equipo ha terminado invicto una temporada, además de que es justo dar la dimensión al buen juego que lanzóWilmer Ríos, pitcher de los Acereros que se llevó la victoria.

En el caso de la apertura de Aldo Montes, hay que entender que esto es beisbol profesional; desde que termina su salida un abridor, ya tiene en el calendario la fecha de su próxima salida, ya a Aldo le tocaba lanzar ese día, así de simple. Había hecho su rutina de preparación para abrir juego ese miércoles, obviamente, no se podía anticipar el resultado del primer juego de la doble cartelera, y por ende, tampoco se sabía cuáles peloteros iban a descansar; es una completa falacia eso de que Aldo pudiera salir “desmotivado” por los compañeros que tenía a la defensiva, pues Montes es un elemento que siempre está cercano a los jóvenes mexicanos y sabe perfectamente que Gael,Morita y todos los que están en el roster, tienen la calidad y los méritos suficientes para ser parte del equipo, para jugar beisbol profesional, para vestir ese uniforme; no son peloteros de ocasión.

Finalmente, por supuesto que Molina sabía que la barrida era una posibilidad, pero toda persona que sepa lo mínimo de beisbol, debe también saber que nunca un mánager va a mandar al terreno a un equipo, pensando en perder. La racha de siete series ganadas al hilo es dulce, hay motivos para disfrutarla, hay que hacerlo; un día se va a acabar, cierto, hay ajustes por hacer en el equipo, sin duda, pero hoy toca valorar esa racha y tener conciencia de que la temporada no acaba aquí, ni para bien, ni para mal.

También toca disfrutar el inicio de la serie final en la primera temporada de la Liga Dominical de Beisbol de La Laguna, una gran rivalidad entre Cuadra GL y DESA Construcciones, empiezan este domingo en una serie a ganar 2 de 3 juegos y vale mucho la pena que usted pueda asistir, ahí nos vemos. Que tengan excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.