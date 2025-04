Está en marcha la temporada 2025 para los Algodoneros del Unión Laguna y ya se disputaron las dos primeras series, una en casa y una de visita para los Guindas, la segunda aún sin finalizar, al momento en que tecleo estas letras. Fue el pasado viernes 18 de abril, cuando se disputó el primer juego de la campaña regular, pero la actividad para la oficina del Unión Laguna empezó desde meses antes, en todos sentidos, incluyendo el deportivo, que es el que a nosotros nos atañe, y en el que siempre se consideró como necesidad prioritaria, el pitcheo abridor.

La lección de 2024, temporada en la que el bullpen tuvo un papel protagónico, fue tomada por la directiva de la organización y al momento de armar el equipo versión 2025, se proyectó una rotación abridora interesante, con experiencia y juventud, oportunidades para jóvenes mexicanos y la intención de contar con fortaleza en ese departamento. Pero en un deporte tan volátil como el beisbol, y una liga tan peculiar como la LMB, las cosas pueden cambiar de un día para otro, y así le ha pasado a los Algodoneros, que han visto desfilar a sus cinco abridores, con todas las decisiones para ellos: tres se llevaron el juego ganado y los otros dos sufrieron la derrota.

Hay quienes se han alarmado por esas derrotas, sobre todo por el elevado número de carreras que se recibieron en cada una (12 y 18), un señalamiento válido por parte de los aficionados, pues en ambas ocasiones ha sido castigado el pitcheo Guinda. Sin embargo, de eso a pedir que venga una renovación inmediata del staff de lanzadores y en especial, remover a Omar Araujo y a Miguel Vázquez de la rotación abridora, hay una diferencia enorme, y no hay argumentos para solicitar tal situación, toda vez que no son muchachos improvisados, tienen calidad en sus brazos y la han mostrado.

Araujo ganó 4 juegos durante el invierno con los Cañeros de Los Mochis, tuvo una estupenda efectividad de 2.15 carreras limpias admitidas, por cada 9 entradas lanzadas, mientras que Vázquez ganó 3 y perdió 1, en 28 salidas como relevista, fue el líder de su equipo en apariciones en el box score, como lanzador. Eso sucedió hace apenas unos meses, en una liga altamente competitiva, no hay razón para pensar que ambos pitchers ya olvidaron cómo se hace el trabajo, simplemente hay que ver sus primeras salidas de la temporada, como un mal día, punto, ¿o qué usted nunca ha tenido un mal día en su trabajo? Van 5 juegos (hoy, ya 6) de 93, es demasiado temprano como para tomar decisiones drásticas y descartar que el equipo va a pelear por los primeros lugares o va a quedar fuera de playoffs, porque hasta eso me ha tocado leer en esos espacios abiertos de expresión. Apenas va empezando esto, apenas va agarrando color, las dudas se irán despejando conforme avancen los días y se disputen los juegos, así que hay que tratar de disfrutar el proceso y saber que jamás será sano juzgar a alguien por una primera impresión, esto es un maratón, no una carrera de 100 metros planos. Excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.