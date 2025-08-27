Saturan hoteles de la Carbonífera por Gran Cabalgata y Feria de Sabinas

A pocos días de celebrarse la edición 2025 de la tradicional Cabalgata de Sabinas, una de las celebraciones más emblemáticas del norte del país, este año promete superar expectativas con una asistencia masiva y una ocupación hotelera ya al 100% en la Región Carbonífera y zonas cercanas como Monclova.

Así lo confirmó la Secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua, quien calificó al evento como “la mejor cabalgata de México”, y destacó no solo el número de participantes, más de 8 mil en 2024, sino también el ambiente familiar que envuelve la celebración.

“Más allá de los cabalgantes, lo que hace especial esta cabalgata es que las familias salen a disfrutar juntas. Es una convivencia que ya forma parte del alma de nuestra región”, expresó Amezcua.

La cabalgata inicia su recorrido en Santo Domingo, Ramos Arizpe, y concluye en Sabinas, dando inicio oficial a la Feria del municipio. Aunque la gran cabalgata se realizará el sábado, las actividades comienzan desde el viernes, con eventos culturales y reuniones comunitarias.

La secretaria subrayó el impacto económico del evento, que beneficia tanto al sector hotelero como al comercio local: “Desde hace semanas, familias enteras han hecho reservaciones. La derrama económica es significativa para toda la región”, afirmó.

De igual manera, la funcionaria señaló que Coahuila se ha posicionado como un destino seguro y confiable. Amezcua resaltó que este es uno de los factores que ha permitido mantener y crecer el flujo de visitantes.

“Aquí la gente puede transitar con tranquilidad, de día o de noche. Esa confianza ha sido clave para atraer no solo a turistas nacionales, sino también internacionales”, aseguró.

Además de la Cabalgata de Sabinas, Coahuila se prepara para una temporada llena de eventos importantes. En octubre se celebrará la Feria de Monclova, así como el Rodeo de Saltillo, del 17 al 19 de ese mes, ambos con gran expectativa de asistencia.

“Queremos decirle a todo México y más allá, que Coahuila está vivo, con tradiciones, con cultura, con eventos ancla en cada región”, concluyó Amezcua.