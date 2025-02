Saqueo histórico en Coahuila: la Cueva Pinta

Dotada de una historia y antropología privilegiadas al norte de México, Coahuila es una entidad con un muy particular listado de patrimonio histórico-cultural que lo mismo data de la época virreinal que de la prehispánica, remontándose también a la era de los dinosaurios, cuando toda la zona se hallaba sumergida bajo el agua y únicamente emergía lo que ahora se conoce como la Península de Coahuila.

Enclavado en lo que alguna vez fuera el Mar de Tetis, el municipio de Cuatro Ciénegas destaca no sólo por las especies endémicas que se encuentran entre sus manantiales, sino por el saqueo de agua de los mismos y, más recientemente, por la destrucción y el robo de su patrimonio antropológico, como sucedió en el caso de la Cueva Pinta, una caverna adornada con pinturas rupestres y petrograbados de la que fue extraída con sierra eléctrica nada menos que una de estas figuras. El caso es análogo al de la otra Cueva Pinta, un antiguo sitio ceremonial ubicado en el municipio de Peñón Blanco, Durango, donde —hace una década— manos anónimas hicieron lo mismo con herramienta industrial, robando un bloque donde aparecía la figura grande y detallada de un indígena.

Pese al latrocinio, no se contemplan protocolos de protección por parte del municipio de Cuatro Ciénegas, ni en la zona donde ocurrieron los hechos ni en terrenos privados, según refiere Francisco Aguilar Moreno, director del Centro INAH de Coahuila:

“(El propietario) tiene mil 200 hectáreas. Él tiene una entrada en su rancho con rejas, aquí el detalle es que no hay luz ahí, ¿cómo pones cámaras de vigilancia? La protección se da conforme a las capacidades de cada quien; entonces, la única forma en la que podemos conservar nuestro patrimonio es la concientización, que sepan los alcances de las sanciones que pueden tener. No me gustaría estar en los zapatos de la persona que lo hizo”, externó, y puntualizó que la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos contempla entre tres y 10 años de prisión por este delito.

El funcionario asegura que debido a la gran cantidad de patrimonio histórico que posee el estado, es imposible protegerlo con personal de seguridad, por lo que la apuesta es la educación entre la sociedad: “En Coahuila tenemos más de tres mil sitios en 252 mil kilómetros de estado. Imagínate, no me alcanzaría toda la policía ni la Guardia Nacional para cuidar estos espacios. Lo que se hace es que tenemos capacitación constante con tour operadores, que es parte de nuestro trabajo para la conservación y difusión del patrimonio, y su cuidado. La única forma de cuidar este vasto patrimonio cultural con el que cuenta el país, no sólo Coahuila, es con la concientización a la población”.

Según estimaciones del arqueólogo al que se encomendó la tarea de hacer una denuncia ante la FGR, el grabado —de entre 1000 y 500 años de antigüedad, como mínimo, pues la cueva fue ocupada durante varias temporalidades— abarcaba un área de 40 por 40 centímetros, de donde extrajeron la pieza. Se cree que fue destruido al intentar ser robado, por lo que la denuncia ante la Fiscalía será por destrucción de patrimonio histórico.

Sin embargo, para las más de dos administraciones federales que el citado funcionario tiene en nuestro estado, ya era para que hubiera propuesto y hasta diseñado —en coordinación y convenio con autoridades estatales, municipales y de seguridad pública— mapas de zona y protocolos específicos de protección y vigilancia para este y otros tantos sitios de interés histórico, lo cual no ha hecho, por lo que su respuesta sigue siendo insatisfactoria en este y tantos otros casos en los que el saqueo —como en San Rafael de los Milagros, Coahuila— se repite impunemente.