Santos y Chivas en la Comarca

Los de la Comarca ya entrenaron por la mañana en la gran urbe californiana y de inmediato volaron a Torreón para el duelo ante los tapatíos.

Humberto Vázquez Frayre

antos Laguna y el Rebaño Sagrado, ya se encuentran en la Comarca Lagunera, luego de su discreta participación en la Leagues Cup 2025.

Ambos equipos viajaron desde Estados Unidos a Torreón en sendos vuelos charters. Los Guerreros lo hicieron desde Los Ángeles y lo tapatíos desde Cincinnati.

En cuanto a los albiverdes, el viernes previo a su viaje a la Comarca, realizó su última sesión de entrenamiento en territorio estadounidense, enfocado en actividades regenerativas para los jugadores que tuvieron mayor actividad frente a LA Galaxy, y compensatorias para el resto de la plantilla, en las instalaciones del Dignity Health Sports Park.

Y es que desde ya, el cuadro albiverde está mentalizado en darle vuelta a la página con respecto a lo sucedido en la Leagues Cup, y su enfoque está totalmente en su próxima prueba ante las Chivas, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2025.

Tras su vuelta, ayer en sesión vespertina en el Territorio Santos Modelo (TSM), concluirán su preparación con la intención de llegar en óptimas condiciones a esta nueva prueba.


Previo a su duelo en la Unión América, Santos Laguna llevó a cabo una actividad muy especial en suelo californiano, en valiosa colaboración con United Way, teniendo como protagonistas a los estudiantes pertenecientes a la organización After School All-Stars.


After School All-Star es una de las organizaciones sin fines de lucro más importantes en Estados Unidos, ya que trabaja con el objetivo de generar oportunidades para jóvenes de bajos recursos. De igual manera ofrece programas gratuitos e integrales, así como servicios de apoyo para los estudiantes y sus familias.


Los 18 asistentes, protagonistas de esta convivencia pertenecen la Tajima High School, ubicada en la zona de Westlake y Pico-Union, comunidad en la que United Way ha trabajado por más de una década en el impulso de programas educativos, alimentarios y de apoyo a las familias.


Durante esta actividad, todos los invitados tuvieron la oportunidad de observar el entrenamiento de los Guerreros en Dignity Health Sports Park, así como compartir momentos muy valiosos con los jugadores, recibir autógrafos y toma de fotografías, pese a las tres derrotas albiverdes.


               
               


               

               
               

               
               
               
