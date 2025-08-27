Deportes Santos Laguna Checo Pérez Algodoneros del Unión Laguna Julio César Chávez Jr. Liga MX

Santos Laguna vs. Tigres: ¿Qué jugadores defendieron ambos escudos?

A pesar de la rivalidad varios jugadores han usado las dos casacas de los equipos

EL SIGLO

Santos Laguna y Tigres se medirán en el Territorio Santos Modelo para el partido de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

Los Guerreros se enfrentan a los Felinos luego de una derrota en contra los Bravos de Juárez. 

Entre ambos equipos existen rivalidades que incluso han superado las canchas, generando problemas entre los aficionados. 

Sin embargo, la rivalidad no ha sido dificultad para que jugadores hayan utilizado ambas camisetas. 

Fernando Gorriarán


Uno de los fichajes más recientes entre los equipos ha sido el de Fernando Gorriarán, el uruguayo salió de Santos Laguna desde 2019 hasta el Clausura 2021, luego pasó a formar parte del equipo de Tigres. 


El mediocampista acumulando 119 apariciones y 18 goles, antes de fichar con Tigres a partir de 2023, donde sigue activo 


Con Tigres, suma 10 anotaciones, además ganó el título de la Liga MX en el torneo Clausura 2023.


Jorge Iván Estrada


Gutty estrada es una de las estrellas más emblemáticas de Santos Laguna. Llegó al equipo en 2007 y obtuvo un campeonato en el 2008. Estrada tuvo un exitoso paso junto a los Guerreros donde se mantuvo hasta 2013. Posteriormente, pasó a Tigres, donde jugó de 2014 a 2018.


Sin embargo, no tuvo un gran desempeño debido a su edad y lesiones que arrastraba. 


Juan Brunetta


Juan Brunetta estuvo con los albiverdes desde 2022. Posteriormente, salió para fichar con Juárez en 2023. Se uniría a Tigres para sumarse a petición de Robert Dante Siboldi para el Torneo Clausura 2024.


Édgar Gerardo Lugo


El mediocampista es uno de los jugadores que tuvieron un paso por muchos equipos del futbol mexicano. Como medioofensivo jugó en Santos Laguna durante 2012–2013, antes de sumarse a Tigres desde 2013 hasta 2016, donde logró un título de liga en el 2015 y también el título de la Copa MX. 


               
               


               

               
               

               
               
               
