Santos Laguna vs Puebla: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 5 de la Liga MX?

Santos Laguna necesita reaccionar tras el paso de cinco jornadas en la Liga MX.

Santos continúa sin encontrar el camino de la victoria y sufrió una nueva derrota en la pasada jornada 4, luego de que Juárez ganara por la mínima ante un conjunto guerrero que muestra más deficiencias que habilidades en la cancha, pues los verdiblancos registraron un solo remate a la portería en su pasado encuentro.

La situación no tiene contenta a los aficionados laguneros, pues han sido semanas donde además de los malos resultados, varias polémicas han rodeado al conjunto guerrero, la más reciente situación sucedió con Maurice Collier, empresario de La Laguna que hizo una petición pública a Aleco Irarragorri para que vendiera a Santos Laguna, comentario el cual el joven presidente del club ya desmintió en un video.

Puebla no se queda atrás, si bien, el equipo no ha tenido polémicas, su lugar en la tabla general tiene preocupados a los aficionados de la Franja, si Santos Laguna es último lugar, el equipo poblano es penúltimo, por lo que ambos están necesitados de conseguir tres puntos vitales para no complicar su paso a la Liguilla en un futuro.

Santos Laguna vs Puebla: Horario y transmisión

Ante esto, los aficionados harán una protesta pacífica para pedirle a la directiva que se enfoquen en llevar a Santos Laguna al camino de la victoria como se tenía acostumbrado, mientras que Puebla aprovechará la crisis de los Guerreros para intentar amarrar tres puntos a su bolsillo.

Fecha: domingo 2 de febrero

Hora: 5:00 pm

Estadio: Territorio Santos Modelo

Transmisión: ViX Premium

Santos Laguna vs Puebla: Posibles alineaciones

Santos Laguna

Carlos Acevedo, Emmanuel Echeverría, Bruno Amione, Anderson Santamaría, José Abella, Javier Güémez, Pedro Aquino, Santiago Muñoz, Fran Villalba, Cristian Dájome y Tahiel Jiménez.

Puebla

Miguel Jiménez, Diego Angulo, Daniel Orona, Gastón Silva, Emanuel Gularte, Pablo González, Facundo Waller, Iván Herrera, Kevin Mares, Emiliano Gómez, Ángel Robles.