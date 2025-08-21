Deportes Lucha libre Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Julio César Chávez Jr. Leagues Cup

Santos Laguna: Viajan Guerreros este jueves a Ciudad Juárez

Aldo ha sido titular en los 5 partidos de Guerreros. (Enrique Terrazas)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Los Guerreros cerrarán hoy su preparación previa a su duelo de mañana ante los Bravos y tras la práctica matutina, se trasladarán en vuelo chárter a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde radican una cantidad importante de laguneros.

“Siempre es muy motivante el que tengamos a nuestra afición apoyándonos en los partidos, más cuando es de visitante, es un plus”, indicó el mediocampista Aldo López, cuando se le preguntó acerca de este factor.

Destacó que en la frontera, hay muchos seguidores de Santos Laguna, que en la tribuna les ayudarán para dar un gran partido, al cumplir con su compromiso de la sexta fecha del Apertura 2025 en la Liga MX.

Y del duelo comentó: “Ha sido una semana muy intensa, vamos contra un rival complicado en una cancha muy complicada. Hemos visto videos de ellos y sabemos que es un equipo al que le gusta tener la pelota, entonces estamos trabajando fuerte para ir por la victoria y traernos los tres puntos”.

López dejó en claro, que el equipo ha estado con la confianza de ir a buscar puntos en cualquier cancha, conscientes que les han tocado rivales complicados en el arranque de la competencia, pero están mentalizados en hacerle frente a quien sea, por lo que frente al FC Juárez, van con la idea de obtener la victoria y seguir confiando en ellos mismos.


Acerca de enfrentar a los Bravos, confesó: “Los partidos en Ciudad Juárez siempre son muy especiales para mí, porque voy a mi estado natal y cuento con todo el apoyo de mi familia, sobre todo también por la rivalidad deportiva que hay entre ambos clubes, entonces se vive diferente. Estamos mentalizados y enfocados en que vamos a ganar”.


               
               


               

               
               

               
               
               
