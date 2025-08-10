Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Leagues Cup Leagues Cup 2025

Santos Laguna recibe a Chivas

El Rebaño Sagrado cerró ayer su preparación para visitar a los albiverdes, en las instalaciones del Parque España de esta ciudad.

Humberto Vázquez Frayre

antos Laguna y Chivas Rayadas del Guadalajara, se enfrentan esta noche en el Estadio Corona, en la vuelta de la actividad del Apertura 2025 en la Liga MX, tras la participación de ambos días atrás, en la fase inicial de la Leagues Cup.

El duelo que comenzará en punto de las 20:05 horas, será dirigido por Ismael López Peñuelas, quien será asistido en las bandas por Christian Kiabek Espinosa Zavala y Daniel Gabriel Martínez Méndez. Como cuarto árbitra fungirá Karen Hernández Andrade, mientras que en el VAR estarán Erick Yair Miranda Galindo y Marco Antonio Bisguerra Mendiola.

Los Guerreros que dieron de baja del plantel el viernes pasado al defensor Ismael Govea, perdieron sus tres duelos del torneo internacional en Estados Unidos, finalizando en la última posición, entre los equipos del balompié mexicano.

Las Chivas por su parte, sumaron 5 puntos en la Leagues Cup 2025, producto de un triunfo, un empate con punto extra en tanda de penales y un tropiezo. En su último duelo, venció 1-2 al FC Cincinnati con una gran actuación colectiva.

En Liga MX, los dirigidos por el español Francisco Rodríguez, tienen tres puntos de 9 posibles, producto de un triunfo ante Pumas de la UNAM y derrotas ante el campeón Toluca y en Puebla ante la Franja.


El Rebaño por su parte, también tiene tres unidades, pero con un duelo pendiente, que lo jugará más adelante. El equipo de Gabriel Milito ha venido de menos a más tanto en el torneo local como en la Leagues Cup.


Tanto laguneros como rojiblancos, se enfrentaron en la fecha inaugural del pasado torneo, el Clausura 2025 en el Estadio AKRON de la capital de Jalisco, en lo que significó el triunfo tapatío por la mínima diferencia, gracias a un solitario gol de Roberto "El Piojo" Alvarado.


Contando desde el año 2020, Santos Laguna es el equipo contra el cual Guadalajara ha concedido menos anotaciones en Liga MX con 7 en 10 enfrentamientos de liga.


Los tapatíos ganaron las últimas dos ocasiones en que enfrentó a los Guerreros en la Liga MX y buscarán un tercer triunfo consecutivo ante los verdiblancos por primera ocasión desde el período de marzo del 2003 a enero del 2004.


               
               


               

               
               

               
               
               
