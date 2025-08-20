Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Leagues Cup Beisbol

Santos Laguna

Santos Laguna: Guerreros siembran dudas por tarjetas rojas y expulsiones

El mediocampista sinaloense es consciente que en el rubro disciplinario siguen quedando a deber ante tantas tarjetas. (Especial)



AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

Santos Laguna enfrentará a Juárez este fin de semana, no obstante, uno de los factores que aqueja a la escuadra verdiblanca son la cantidad de tarjetas rojas y expulsiones que han recibido en partidos recientes.

Santos continúa generando dudas entre sus aficionados con relación a la comparativa de su nivel en el Clausura 2025 al actual Apertura 2025, pues en cinco partidos, los Guerreros han registrado dos victorias y derrotas, siendo contra Cruz Azul el último descalabro que tuvieron los verdiblancos.

En dicho partido, el árbitro Fernando Hernández se llevó las manos al bolsillo y le mostró la tarjeta roja a Ramiro Sordo, quien cometió una falta carente de sentido al aplastar una pierna de Ignacio Rivero con ambos pies, lo que generó preocupación una vez más en el banquillo verde con respecto a las expulsiones.

RECAPACITA SOBRE ROJAS

El mediocampista nacido en Culiacán habló en conferencia de prensa en relación a las seis tarjetas rojas recibidas en los últimos 8 partidos que ha tenido Santos Laguna, señalando que deben ser conscientes sobre cuándo hacer una falta de expulsión y cuándo no.

“Meternos el chip cada uno que si va a ser una expulsión tiene que ser una jugada salvadora, una jugada que realmente valga la pena, tener muy presente todas las entradas (...) estar muy metido en cada jugada, en cada situación, ni siquiera sacar la pierna, es ir, leal, fuerte y al balón”.


EL ADIÓS A AQUINO 


Por otro lado, ayer se dio a conocer la cesión de Pedro Aquino al Alianza Lima, conjunto de Perú al cual se irá por un año a modo de préstamo con opción de compra, asimismo, el mediocampista le deseó buena suerte en su nueva etapa.


“No tenía conocimiento de su salida y si es así, obviamente hay que desearle todo lo mejor, que le vaya muy bien al equipo donde vaya, que pueda realizarse y que tenga éxito por allá”, culminó Güémez.



               
               


               

               
               

               
               
               




      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx