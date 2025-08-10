Santos Laguna derrota por la mínima a Chivas en el Corona

Santos Laguna cosechó su segundo triunfo en el Apertura 2025.

Este domingo, Santos Laguna recibió a las Chivas de Gabriel Milito como parte de la cuarta jornada del Apertura 2025, duelo que terminó con la victoria de los Guerreros por una anotación a cero a cargo de Bruno Barticciotto desde los once pasos.

Ante esto, los verdiblancos subieron momentáneamente a la quinta posición de la tabla general con seis unidades tras dos victorias y y el mismo número de derrotas, esto mientras Francisco Rodríguez continúa haciendo cambios en la alineación jornada tras jornada.

Santos Laguna se adelantó en el primer tiempo y Carlos Acevedo se viste de héroe

La primera parte del duelo terminó con la victoria momentánea de los Guerreros luego de que el chileno Bruno Barticciotto concretara una anotación vía penal, jugada que procedió tras una falta a Ramiro Sordo dentro del área del "Tala" Rangel, de modo que al minuto 29 ya lo ganaba Santos Laguna.

Guadalajara se mostró superior en la primera y segunda parte, pero no fue su noche, pues las jugadas concretadas no pudieron traducirlas a goles a pesar de que realizaron 16 remates en total pero solamente tres fueron a la portería de Acevedo, por su parte, Santos solo hizo tres tiros en todo el partido, dos a portería.

Santos lo ganaba en el marcador pero la cancha reflejaba otra situación ya que les resultaba difícil concretar una acción con peligro de gol, con una cifra de 66% ante 34%, Chivas se impuso en la posesión del balón en todo el encuentro y casi realizaron el doble de pases que los Guerreros, 457 ante 250 específicamente.

La tensión creció para los locales cuando al minuto 70 se marcó una falta en el área chica de los Guerreros, la oportunidad de oro que necesitaba Chivas, Alan Pulido tuvo el empate en dicha acción pero Carlos Acevedo se vistió de héroe adivinando la trayectoria del balón y manteniendo su portería en cero.

El nerviosismo era notorio en los rojiblancos y los ánimos se calentaron al minuto 81 con empujones y discusiones en el campo de juego pero el castigo llegó después, cuando Haret Ortega fue expulsado al minuto 91 tras una fuerte barrida a Hugo Camberos; Santos se quedaba con 10 en los últimos suspiros del partido.

Luego de casi 10 minutos de tiempo agregado, el árbitro silbó el final y los Guerreros se llevaron los tres puntos a la bolsa, una victoria que si bien, no despeja las dudas en Santos, es un respiro para el club.