Santistas Nabweteme y Lazcano, en el XI Ideal de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil dio a conocer el XI Ideal de la jornada 4 del Torneo Apertura 2025, en el que figuran la delantera ugandesa Sandra Nabweteme y el estratega Jhonathan Lazcano, de las Guerreras.

Sandra, originaria de Kampala, Uganda, disputó los 90 minutos del compromiso ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, siendo clave en el ataque albiverde. En el tiempo añadido, consiguió una pena máxima y fue la encargada de convertirla, firmando así el gol del triunfo para las Guerreras.

Por su parte, Jhonathan Lazcano fue reconocido por el desempeño colectivo de su equipo, que le permitió imponerse a Chivas en rubros como remates a gol (8-5), balones recuperados en disputa (22-15), balones ganados en el área rival (6-5) y enfrentamientos defensivos exitosos (9-6).

