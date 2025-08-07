Deportes Canelo Álvarez Leagues Cup 2025 Santos Laguna David Faitelson Algodoneros del Unión Laguna

santos laguna femenil

Santistas Nabweteme y Lazcano, en el XI Ideal de la Liga MX Femenil

Santistas Nabweteme y Lazcano, en el XI Ideal de la Liga MX Femenil

Santistas Nabweteme y Lazcano, en el XI Ideal de la Liga MX Femenil

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

La Liga MX Femenil dio a conocer el XI Ideal de la jornada 4 del Torneo Apertura 2025, en el que figuran la delantera ugandesa Sandra Nabweteme y el estratega Jhonathan Lazcano, de las Guerreras.

Sandra, originaria de Kampala, Uganda, disputó los 90 minutos del compromiso ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, siendo clave en el ataque albiverde. En el tiempo añadido, consiguió una pena máxima y fue la encargada de convertirla, firmando así el gol del triunfo para las Guerreras.

Por su parte, Jhonathan Lazcano fue reconocido por el desempeño colectivo de su equipo, que le permitió imponerse a Chivas en rubros como remates a gol (8-5), balones recuperados en disputa (22-15), balones ganados en el área rival (6-5) y enfrentamientos defensivos exitosos (9-6).

Más información mañana en la edición impresa


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Santos Laguna Femenil guerreras

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Santistas Nabweteme y Lazcano, en el XI Ideal de la Liga MX Femenil


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404746

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx