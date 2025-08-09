Torreón UJED IMSS Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Pemex

Jurisdicción Sanitaria

Sancionan a 14 establecimientos con actividades de medicina estética en Torreón

Sancionan a 14 establecimientos con actividades de medicina estética en Torreón

Sancionan a 14 establecimientos con actividades de medicina estética en Torreón

ANGÉLICA SANDOVAL

En este año, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 lleva 25 verificaciones a establecimientos con actividades de medicina estética del municipio de Torreón y en 15 casos, la supervisión fue motivada por denuncias ciudadanas; en un 70 por ciento, se trató de clínicas-spa y el resto son negocios más pequeños e incluso domicilios particulares. Las principales quejas fue la falta de profesionales de la salud especializados y certificados; diversas lesiones en la piel y condiciones insalubres del lugar, entre otros.

La medicina estética se enfoca en mejorar la apariencia física y el bienestar del paciente a través de procedimientos no quirúrgicos como el rejuvenecimiento facial que utiliza técnicas como rellenos de ácido hialurónico, toxina botulínica (botox) y peelings químicos para reducir arrugas, líneas de expresión y mejorar la textura de la piel. También considera remodelaciones corporales, empleando la liposucción no quirúrgica y radiofrecuencia para reducir la grasa localizada y mejorar la forma del cuerpo, etcétera.

César Alejandro Villarreal Romo, coordinador de la Mesa de Regulación y Servicios de Salud dijo que en 12 de los 15 establecimientos denunciados, se aplicó una suspensión temporal parcial, es decir, se colocaron sellos a un área determinada del negocio hasta que se subsanen los puntos a corregir y no se comprometa la seguridad o la salud de los usuarios. En dos casos, hubo una suspensión temporal total y es el departamento Jurídico quien determina el monto de la sanción económica. Hasta ahora, hay 5 establecimientos que aún se encuentran en proceso.

“Los médicos generales que trabajan en lugares como los spa para apoyar el inicio de un tratamiento de medicina estética, deben estar capacitados, llevar la historia clínica y dar el consentimiento informado. El médico debe explicarle a los usuarios los beneficios y los riesgos, eso es importante”, destacó Villarreal Romo. Mencionó que en Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 hay un registro de entre 80 y 150 establecimientos que ofrecen servicios de medicina estética totales y parciales.

A nivel nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recomienda a la población que antes de someterse a algún tratamiento de belleza, es necesario tener la certeza de que el negocio cuenta con aviso de funcionamiento, responsable sanitario, tiene personal capacitado y los insumos para la salud que se utilizan están vigentes y cuenten con la autorización sanitaria correspondiente.


“El paciente tiene todo el derecho de preguntar si hay un médico presente para poder llevar a cabo un tratamiento y la persona que le va a hacer un tratamiento debe mostrar que tiene sus estudios y que cuenta con el perfil. Si en la pared se ven diplomas, talleres y títulos, checar que no vaya a ser un diploma de un proveedor sino que sea una escuela la que le dio los estudios”, subrayó. Si usted detecta alguna irregularidad en un establecimiento con actividad de medicina estética, puede reportarlo al número telefónico de Regulación y Fomento Sanitario: 871 716 0774


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Jurisdicción Sanitaria

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Sancionan a 14 establecimientos con actividades de medicina estética en Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405230

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx